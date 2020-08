Molotov siempre libra la censura

Paco Ayala dice que Molotov prefiere no hacer rolas sobre políticos mexicanos. Y no por temor, sino porque saben que detrás de cada caso puede haber un circo, un montaje.

"Fíjate que sí (nos gustaría), por naturaleza siempre vas a tener que decir algo en una canción, pero no nos gusta llegar a la inmediatez porque de repente ya hiciste cinco rolas, por ejemplo, agarraron a tal gobernante y hacemos una canción. Pero luego te das cuenta que fue al revés y hasta puedes quedar como tonto u oportunista".

Por eso, hablar de personajes políticos es algo que se toman con más precaución, por el simple hecho de que muchas noticias que circulan en los medios llegan a ser falsas o cambian con el paso de los días y meses.

"Cosas de la vida, esas que te afectan, sí pueden quedar dentro de una rola. Pero hablar de personajes en el circo que son los medios en México es hasta delicado", dice Paco.

"Te venden una historia y casi siempre es otra, después de algún tiempo sabes lo que pasó, que estaba arreglada tal cosa... y tú haciéndole una canción al tipo".

Por otro lado, Ayala recordó que en el pasado a Molotov lo quisieron censurar, pero afortunadamente el derecho a la libertad de expresión ha ganado y no han podido callarlos.

"Ahora sí que siempre nos salimos con la nuestra", comenta Paco Ayala.

"Hubo la censura de no poner los videos, no ponernos en la radio, casi ninguna estación de radio nos ponía. Muchos locutores cuando nos ponían en las estaciones de radio perdieron su empleo, no lo vendían o exponían (sus discos)", comenta el músico.

La banda integrada por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala, siempre se han caracterizado por ser polémicos y desenfadados, sobre todo cuando externan sus opiniones a través de su música y aunque nunca recibieron una amenaza que los hiciera poner en peligro su integridad física, muchos si quisieron hacerlos callar.

Molotov prepara un show que se transmitirá por streaming el 23 de agosto.