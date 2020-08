Enfrentan secuelas por las muertes de COVID-19 en Durango

Perder a un ser querido en tiempos de pandemia es aún más difícil ya que la forma de despedirse es distinta y no todas las personas pueden procesarlo de manera natural.

La presidenta de la Federación de Psicólogos del Estado, Elizabeth Blas Soto, compartió que, en la actualidad, la población en general se enfrenta a una situación diferente a lo que se había vivido que ha trastocado la vida en todo sentido generando estrés, temor y miedo.

La especialista dijo que las personas están solicitando apoyo psicológico por el miedo que sienten y la incertidumbre, ya que la idea de la muerte está presente y estas ideas invaden la estabilidad emocional.

Expuso que, dentro de lo malo que trajo la pandemia, algo positivo es que se le está dando mayor importancia a la salud mental.

Asimismo, enfatizó que los duelos en circunstancias naturales ya de por sí son complicados y, con la situación actual, se complican aún más.

Además, cuando una persona fallece por COVID-19, el duelo resulta más difícil porque es repentino. Hay personas que dejaron a su ser querido en el hospital no tan enfermo y no lo vuelven a ver, por lo que no tuvieron tiempo de despedirse. Todo pasa demasiado rápido y no se alcanza a adquirir conciencia de lo que está sucediendo.

Ya ni siquiera se puede tener un funeral comunitario, por las medidas de protección, lo que incrementa el dolor emocional.

Ante ello, se debe replantear el duelo ya que no se podrá tener en la parte corpórea el ser querido por lo que se debe hacer desde lo emocional.

Es necesario trabajar en la parte mental, buscando un momento propio en el que las personas puedan empezar a abrirse para dejarse sentir el dolor, la angustia y todos los sentimientos que vayan emergiendo, para hacer una revaloración automática, lo que se conoce como resiliencia.

Si de una manera espontánea no es posible hacerlo, se debe pedir ayuda.

"En el duelo no hay una fecha para terminarlo, siempre es al ritmo de cada persona, ya que deben de tomarse su tiempo", dijo la especialista.