Se 'desploman' las ventas en Madero

Comerciantes de Francisco I. Madero afirman que desde hace años que se diluyó la bonanza del municipio, pues conforme pasan los años hay una baja en la producción agrícola, que es la principal actividad económica, por lo tanto el comercio se ve impactado negativamente.

Aseguran que fue desde hace tres años que se acentúo la mala racha en las ventas, pero este año fue el "acabose" con la pandemia.

Recordaron que hace algunas décadas en Madero había una importante producción de algodón y otros productos, que sostenía económicamente al municipio y para ellos a partir de marzo empezaba la buena racha en la ventas, con los festejos ejidales, las graduaciones, el regreso a clases, las fiestas patrias y así "se la llevaban" hasta que llegaba la temporada navideña, en donde además llegaban los visitantes de Estados Unidos o de otras ciudades del país que también generaban una importante derrama económica.

"Aquí la base de todo es el campo, si no produce pues no hay movimiento y desde hace años las cosas ya no son iguales, también ellos han estado batallando y luego casi no ha empresas. Yo me acuerdo que en aquellos años, para estas fechas ya había mucho movimiento. Ya se acabaron esos años en que la gente andaba de pipa y guante, por que bajaban a la ciudad para comprar el cambio de ropa o los zapatos para irse a los bailes", dijo Guillermo González, quien es comerciante.

Explicó que en su caso su padre inició el negocio hace unas décadas y ofrece ropa, uniformes, zapatos y telas.

Reiteró que conforme pasan los años la situación se complica, pero el problema se agudizó este año, por la pandemia, ya que las ventas se desplomaron y la mercancía que adquirió desde el año pasado prácticamente toda sigue almacenada y peor aún todavía debe a los proveedores.