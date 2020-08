NI TAN REINA; Madonna y sus resbalones

Desde que comenzó su carrera como solista en la década de los 80, Madonna se ha convertido en sinónimo de éxito.

Considerada la "reina del pop" gracias a sus números de ventas discográficas (con las que llegó a romper récords) así como el trabajo visual en sus videos y estilo propio es no sólo un referente en la música sino también en la moda.

La cantante estadounidense celebró ayer su cumpleaños número 62 tan sólo unos días después de lanzar un nuevo remix junto a Dua Lupa que tanto fue amado como duramente criticado.

Y es que no siempre le ha salido todo bien a la intérprete de Like a virgin, en algunas ocasiones ha estado en el lugar y proyecto equivocado.

La esperada colaboración de Madonna, Missy Elliot y la dj The blessed en el remix del tema Levitating, de la británica Dua Lipa fue amado y odiado a la vez.

El tema se estrenó la semana pasada y desató una lluvia de comentarios y memes en redes sociales donde se dudaba del talento de Madonna, haciendo alusión a que a la cantante se le acabó la creatividad.

Se supone que la boda es uno de los momentos más felices para una pareja, pero la de Madonna y Sean Penn, el 16 de agosto de 1985, terminó con el novio empuñando una pistola y disparando a los paparazzis que, a bordo de helicópteros, intentaban obtener una fotografía del evento.

Posteriormente el actor aclaró que él nunca les dispararía a otros seres humanos, pero que esos fotógrafos "no eran personas", por lo que en ese momento deseaba que los helicópteros se estrellaran contra el piso.

Dicen las malas lenguas que fue la cantante quien avisó a la prensa que la celebración de su cumpleaños y el de Penn, sería en realidad una boda secreta, y por eso los paparazzi acudieron al evento.

El trabajo de Madonna como protagonista de la película Evita donde interpreta a Eva Perón fue todo un éxito en 1996, llevándola a ganar el Globo de oro como Mejor actriz, sin embargo, así como en aquella historia fue alabada también ha elegido muy malos proyectos para construir una carrera actoral.

El ejemplo está en Insólito destino (Swept away) que en el sitio especializado en crítica Rotten tomatoes es su trabajo con peor calificación.

La cinta dirigida por Guy Ritchie tiene apenas un 5 por ciento de aceptación de los expertos y un 28 por ciento otorgado por el público, y por este trabajo Madonna se llevó un premio… el Raspberry como Peor actriz.

Es bien sabido que en el medio del espectáculo más de uno se da una arreglada con los años para eliminar ciertas arrugas del rostro y Madonna no es la excepción, es por ello que a sus 62 luce más joven.

Sin embargo, su apariencia ya comienza a verse diferente gracias a sus cirugías estéticas.

Los videos más caros de la carrera de Madonna son: *Express Yourself *Die Another Day *Bedtime Story *Give Me All Your Luvin'