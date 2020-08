Replica regidor al alcalde de Matamoros

Luego de que el alcalde de Matamoros Horacio Piña, declarará que el regidor independiente Gonzalo Barrios Esparza no tenía capacidad para abordar ciertos temas y que en sus señalamientos había "alguien" detrás, el edil dijo que no se necesita saber mucho o tener un título universitario para deducir que no se están ingresando a las arcas municipales los impuestos que pagan los productores de melón.

Dijo que incluso se "fue corto" con la cantidad que señaló que no se reportaba a la Tesorería, que era de 5 millones de pesos del año pasado y lo que va de este, de los impuestos que se les cobra a los productores de melón, pues falta ver lo que genera la producción de algodón y nuez, ya que son 350 pesos, por la guía (derecho de traslado de mercancía) de cada camión o trailer que se carga diariamente en el municipio y ese es otro punto que se está investigando. Incluso, dijo tener conocimiento de que han estado buscando quién justifique dónde quedó el dinero: "supimos que le dijeron al de Desarrollo Rural Roberto Castaño que echara la culpa de ese dinero y Beto les dijo que no y luego le dijeron el de Ingresos y también les dijo que ni madres y luego fueron con el juez de Congregación Hidalgo, al que le dicen La Mula, o sea que no hallan como cuadrar las cuentas y no son 5 millones de pesos, puede ser más, porque falta ver lo del algodón y la nuez y es lo del año pasado y de este, pues con el melón son unos 200 camiones diarios que entran y salen de Matamoros". "El alcalde dice que lo está investigando, ¿cómo está eso?, si él lo debe de saber. Haz de cuenta que está pasando lo mismo que pasó en Alcoholes". El regidor reiteró que se está investigando el destino de los recursos, incluso reconoció que eso podría traerle consecuencias, ya que dijo podría ser víctima de alguna agresión. "Responsabilizo al alcalde, a su primo Beto Piña y a Cepeda, si algo me llega a pasar". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste