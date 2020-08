Hasta Tatiana y Pedrito buscaron a Annabelle

Aunque ya se dio a conocer que Annabelle continúa guardada en el Museo de la familia Warren en Estados Unidos, la cantante Tatiana se unió a los memes y videos que circularon en redes ante la supuesta desaparición de la malvada muñeca.

En su página de Facebook, la intérprete de No me quiero bañar subió un clip editado de una escena de su película Vacaciones de terror en donde también aparece una muñeca muy singular que muchas personas no olvidan.

En el video, figuran Tatiana y Pedro Fernández. Casi al final, se ve cómo, a través de una edición, la cara de Annabelle sustituye a la de la muñeca de ese largometraje de 1989.

“No se preocupen, ya estamos en la búsqueda de Annabelle”, posteó “Tatis” junto al video que ha generado cientos de comentario y se ha compartido en más de 900 ocasiones.

De acuerdo con la prensa internacional, la muñeca nunca desapareció del museo. Fue un mal entendido provocado por un sitio de Internet.