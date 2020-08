Uno de cada 3 niños no se nutre adecuadamente

Se estima que casi 200 millones de niños menores de cinco años sufren retraso de crecimiento y al menos 340 millones padecen ‘hambre oculta’, que es la carencia de micronutrientes. En el polo opuesto, las tasas de sobrepeso y obesidad están aumentando rápidamente arroja el informe: “Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición”, elaborado por UNICEF y pone de manifiesto la importancia de seguir una correcta alimentación desde edades tempranas.

El panorama que surge preocupa: demasiados niños y jóvenes están comiendo muy pocos alimentos sanos y demasiada comida nocivas, pues aumentó la disponibilidad platillos ricos en calorías pero pobres en nutrientes.

Dos de cada tres niños no reciben la dieta variada recomendada para un crecimiento saludable. Solo dos de cada cinco lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna como se recomienda. El 44% de los niños de 6 a 23 meses no consume frutas ni verduras y el 59% no ingiere huevos, leche y pescado. En cuanto a los adolescentes que acuden a la escuela, el 42% bebe refrescos carbonatados al menos una vez al día y el 46% acostumbra a comprar comida rápida una vez a la semana.

Los jóvenes entrevistados evaluaron si los alimentos que consumían habitualmente eran buenos o malos para su salud. Se equivocaron casi en una quinta parte de ellos, dejando en evidencia que en general, tienen una comprensión limitada de las cualidades nutricionales.

A pesar de que muchos valoran la alimentación saludable y se esfuerzan por mejorar su dieta, se enfrentan a obstáculos como el elevado costo de la comida sana, la dificultad para acceder a ella o con un ‘buen sabor o sensación’, porque luego de probar la comida basura, que calificaron de adictiva no quieren nada más.

En cuanto a las mamás, casi dos de cada cinco introdujeron sustitutos de la leche materna antes de que sus bebés tuvieran ocho semanas y la mayoría las combinaron antes de los seis meses, quizá porque se facilita más la incorporación de la madre el trabajo.

También el costo es sin lugar a dudas, es un problema importante para alimentar a sus hijos de forma saludable, seguido del hecho de que a los niños no les gustan ciertos alimentos.

¿CÓMO AFECTA LA TRIPLE CARGA DE LA MALNUTRICIÓN?

• Desnutrición: retraso en el crecimiento y adelgazamiento patológico.

• Crecimiento deficiente, infección y muerte.

• Cognición deficiente y bajo rendimiento académico.

• Carencia de un mineral tan importante como el hierro.

• Sobrepeso incluyendo obesidad que lleva a problemas cardiovasculares, infecciones y baja autoestima.

• A largo plazo: obesidad, diabetes y otros trastornos metabólicos.