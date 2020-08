América quiere seguir con su buen paso

l América tratará de continuar su buena racha en su visita a los Gallos Blancos del Querétaro, hoy a las 21:00 horas en La Corregidora.

Las Águilas vienen de golear 3-1 al Santos con lo que llegaron a 10 puntos para tomar la cima del torneo, en tanto que los queretanos dieron la campanada contra el Cruz Azul y suman cuatro unidades.

La inclusión de Giovani dos Santos en el plantel de las Águilas sería la novedad. El delantero estaría por lo menos en la banca para esperar una oportunidad.

Quien ya quiere entrar en acción es el último refuerzo del equipo, Sergio Díaz, quien apenas asimila la idea de que es parte del América. "No lo podía creer. Me puse muy contento cuando supe del interés, y apuré a mi agente para hablar con la gente del América, porque quiero demostrar mi talento y no defraudar a nadie".

En entrevista a TUDN, el volante paraguayo dijo estar trabajando a doble sesión para acelerar su aparición y adaptarse a la altura. "Me está costando la altura, soy alguien que está acostumbrado a hacer sprints durante todo el juego y eso me desgasta en estos momentos, pero trabajo para acostumbrarme lo más pronto posible, y día a día me siento mucho mejor".

Hoy a las 12:00 horas en el Estadio Nemesio Díez se enfrentan Toluca y Tigres como parte de la jornada 5 del Guardianes 2020.

Toluca llega al juego con dos victorias y dos derrotas, mientras los Tigres se mantienen invictos con dos triunfos y dos igualadas para sumar 8 puntos.