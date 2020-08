Liberan circulación del puente Altozano

Atendiendo la petición de los vecinos del complejo habitacional Altozano se liberó el puente del mismo nombre, que conecta con la calzada María Montessori de Torreón tras casi cuatro meses de permanecer cerrado en ambos carriles como medida para contener la propagación del virus SARS-CoV-2. El resto de los accesos que fueron cerrados permanecen sin cambios.

Fue el 13 de agosto que mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó sobre la apertura de uno de los puentes más nuevos que conecta a Gómez Palacio con Torreón, luego de que así lo solicitaran vecinos de dicho sector habitacional así como industriales, dadas las molestias que ocasionaba el cierre de este acceso.

El bloqueo del puente los obligaba a circular dentro del fraccionamiento hasta llegar al puente El Tajito del Segundo Periférico, que conecta a las dos ciudades, con el fin que fueran parte de la revisión a cargo de las corporaciones de seguridad, en el filtro sanitario que se mantiene.

"Y recientemente se abrió a petición, sobre todo de los vecinos de Altozano, porque les genera rodeos, un tiempo adicional a sus actividades y como realmente por el lado de Coahuila y otros municipios ya tienen una reapertura de actividades tanto económicas como de tipo social, ya no tenía mucho sentido tenerlo cerrado, por eso se decidió a abrirlo en conjuntamente con Seguridad Pública Municipal y con Tránsito y nosotros", explicó el titular de Obras Públicas de Gómez Palacio, Arturo Rodríguez de León.

El resto de los accesos que fueron cerrados desde el mes de abril por órdenes de la alcaldesa gomezpalatina, Marina Vitela, tras el inicio de la pandemia en el país, se mantienen sin cambios.

Se trata del puente que conecta la calle Tamazula con la calzada Salvador Creel y el que conecta la calle Piedras Negras con la calle Domingo Valdez (canal 9). En ellos, los carriles con dirección a Gómez Palacio se encuentran cerrados. Además, se instalaron filtros sanitarios por parte de elementos de Seguridad Pública, quienes verifican que tanto el chofer como todos los ocupantes de los vehículos, porten su cubrebocas, que es obligatorio en Durango y Coahuila.

Para la apertura de ellos no hay fecha, dijo el titular de Obras Públicas, debido a la contingencia por el COVID-19.

"Todavía no se llega a un consenso. Todavía estamos en tiempo de contingencia, y como sabe, y me atrevo a afirmarlo, la presidenta Marina Vitela ha sido quien más atención le ha dedicado a este tema, pues otros municipios no lo han hecho tan a consciencia, tan eficientemente, nosotros todavía seguimos en ese tenor porque nos interesa aportar al bienestar de la gente", dijo Rodríguez de León, quien pidió paciencia a los conductores.

También se mantienen cerrados el retorno por debajo del puente Solidaridad con dirección a Torreón, no así el carril que circula por el vado de Torreón a Gómez Palacio, así como los accesos por debajo del puente "Plateado" que conecta con el poniente de Torreón.

Circulación

Accesos que quedaron libres. *Bulevar Miguel Alemán. *Puente Carlos Herrera que conecta con la Zona Industrial. * Puente Solidaridad sobre el bulevar Miguel Alemán. *Segundo Periférico. *Puente Altozano.