Consejo Consultivo en Torreón pide mayor respuesta en temas de seguridad

El titular del Consejo Consultivo de Seguridad en Torreón, Sergio García, pidió a las autoridades municipales que "no echen en saco roto" las recomendaciones que realizan organismos empresariales, órganos consultivos y ciudadanía en general respecto a la situación de vigilancia y acciones de prevención del delito en los diversos sectores.

García se refirió a la falta de encuentros de coordinación entre representantes de la iniciativa privada y órganos empresariales con el titular de Seguridad Pública Municipal, Primo García Cervantes, de quien siguen esperando un "mayor diálogo" para que se puedan fortalecer las estrategias de reacción y vigilancia en general.

"Los comentarios que hacemos los organismos no tienen intención de afectar a Torreón, no tiene sentido para nosotros causarle un daño a la ciudad en la que trabajamos, no es por ahí y parece que así lo quieren tomar siempre. Al contrario, queremos que exista una ciudad segura para las inversiones, que constantemente se puedan adaptar nuevas estrategias en este tema de seguridad en el que uno nunca acaba, nunca se puede bajar la guardia…Yo espero que 'no echen en saco roto' estos comentarios y recomendaciones, necesitamos una mejor respuesta de las autoridades, no que salgan y digan que ellos manejan unas cifras diferentes", indicó García.

El representante del Consejo de Seguridad informó que fue el miércoles pasado cuando llevaron a cabo su última sesión de trabajo, misma en la que además analizaron diversos indicadores delictivos que se han generado desde la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) y con análisis que provee el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, datos que permiten de forma constante verificar las "áreas de oportunidad" y las posibles fallas que se tienen en materia de vigilancia.

García también se refirió a la petición de parte del representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón, Luis Cuerda, quien llamó a que la Policía de Torreón mejore las acciones de prevención en diversas áreas comerciales.

"Es lo mismo, si ellos como cámara empresarial hacen ese llamado pues es por algo, ellos saben primero que nadie cuando les afecta la inseguridad y así es esto. Yo sí le pediría a las autoridades un poco más de disponibilidad, de apertura, dialogar y más coordinación, porque ahora vemos que el (gobierno) Estado tiene mayor tecnología en el C4, que hay personal capacitado, bueno, pues no solamente que sea una atención en 'espejo' con el Municipio, que sean estrategias coordinadas".

Sergio García además anticipó que en las reuniones del Consejo de Seguridad se ha insistido en la necesidad de generar un plan especial de seguridad pospandemia, mismo en el que se contemplen las zonas de mayor vulnerabilidad en tema delictivo, el nivel de desempleo en la región, la capacidad de reacción policial y de coordinación con los diversos sectores de la sociedad, principalmente el comercial e industrial.

"Lo hemos venido pidiendo y ojalá que se pueda dar algo así, creo que sería muy útil para estos próximos meses", dijo el también empresario.

Incidencia delictiva

