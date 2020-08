Ha atendido Hospital General de Gómez Palacio a 135 pacientes graves

A casi un mes de su puesta en operación, un total de 135 pacientes considerados graves son los que se han atendido en el nuevo Hospital General COVID-19 número 8 de Gómez Palacio, donde se pretende hacer entrega de tabletas para que puedan tener comunicación con sus familiares.

Ayer fue el día más alto de contagios de la historia de la pandemia en Durango, al registrar 142 casos positivos de COVID-19 (82 mujeres y 60 hombres), así como 2 defunciones. De estos contagios, 52 se registraron en Gómez Palacio y 10 más en Lerdo. El primer municipio alcanza un acumulado de 1,850 casos de COVID-19 y 177 defunciones y el segundo suma 432 contagios y 22 muertes.

El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, al ser cuestionado por este medio en su habitual rueda de prensa virtual, anunció también que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) con sede en Gómez Palacio, comenzará a realizar pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, sobre todo en los casos considerados graves y de urgencia, a fin de tener el resultado en no más de un día para iniciar con el tratamiento del paciente.

"Llenaron todos los requisitos, lo hicieron de excelente calidad, y ya esperemos que de aquí en adelante se puedan tomar (las pruebas)", detalló el secretario.

Fue el pasado 12 de agosto que la Secretaría de Salud recibió de parte de la empresa Huawei una donación de 20 tabletas que se destinarán a las áreas COVID tanto del Hospital 450 de la ciudad de Durango como del Hospital General de Gómez Palacio.

"La mayoría se quedarán en el 450 y el resto va ir a la ciudad de Gómez Palacio para esa comunicación porque yo le llamo 'la enfermedad de la soledad', siempre se aíslan, los dejan solos. Desde la cápsula de traslado ya están solos y van a un lugar donde prácticamente están solos con el personal que está de guardia en esas unidades y eso los afecta mentalmente, además de que los afecta el COVID-19", explicó González Romero, aunque no precisó el número de equipos que se enviarán a La Laguna.

Dijo que dichos equipos son la única manera en que se pueden comunicar los pacientes, "porque no puede entrar nadie a verlos, ellos no pueden salir, no pueden tener una comunicación más que a través de la tecnología. Por eso esas tabletas serán de mucha utilidad para estar comunicando al familiar la evolución de la enfermedad".

Panorama

Coronavirus. *Ayer fue considerado como el día con mayor contagio en la entidad con 142 casos confirmados. * Hasta ayer, la ocupación hospitalaria era del 42 por ciento. *La ocupación de camas con ventilador está al 21 por ciento. * La tasa de transmisión es del 1.21 por ciento. * A diario se realizan 300 pruebas en la entidad. *El estado de Durango está a punto de alcanzar los 5 mil contagios de COVID. Tiene un acumulado de 4,949.