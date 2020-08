Mamá de Christian Nodal lo defiende ante críticas por su relación con Belinda

La polémica en torno al romance de Belinda y Christian Nodal parece estar lejos de terminar y es que la mamá del cantautor mexicano salió en su defensa luego de que una usuaria asegurara que la relación entre ambos artistas es una estrategia publicitaria por parte del programa La Voz.

Silvia Cristina decidió callar de una vez por todas a aquellos que creen que la célebre pareja miente sobre su romance a través de su cuenta de Instagram, esto después de que la usuaria @katyflores1622 le aconsejara a la madre del cantante que no dejara que la imagen de su hijo se dañara sólo por subir el rating de la competencia de canto.

“Hola Cristy tómalo como un consejo no dejes que este programa La Voz invente el supuesto noviazgo de Cris con Belinda solo por subir su rating... Lo único que hacen es dañar su imagen como cantautor de tu hijo .. BENDICIONES …”, se lee entre los comentarios de una reciente publicación de Cristy en la red social.

La mamá de Nodal no pasó por alto la advertencia y respondió con un “@katyflores1622 Gracias por el consejo que NO pedí ! Pero de mi familia me encargo yo mi hijo tiene 21 años donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupe de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida, y otra cosa ni mi hijo ni mi familia ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera no puede ir pisando nubes y @karla_sr5 agradezco su opinión pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo para eso allá están las páginas de chismes amarillistas por algo mi cuenta es privada si se fijan aquí no se ofende, ni mucho menos se debate la vida de mi familia a las dos bendiciones ! Y no se creen tanta irrealidad en sus cabezas”(SIC), sentenció.

Luego de que Christian Nodal y Belinda dejaran de seguirte en Instagram durante el día de ayer los rumores de rompimiento entre ambos surgieron, no obstante, el artista de 21 años terminó con las dudas tras “recuperar” un video que presuntamente habría eliminado donde aparece besando a Belinda, sin embargo, el clip ya se muestra nuevamente en su perfil.