'Me tomó mucho tiempo amarme'; dice Ava Max tras sufrir bullying

La cantante pop Ava Max es extrovertida y suele lucir modelos deslumbrantes en alfombras rojas, pero no siempre fue así.

Semanas antes del lanzamiento de su álbum debut Heaven & Hell, la intérprete de temas como Sweet but Psycho y So Am I, charló con medios latinoamericanos y reveló que sufrió bullying en sexto grado, además de que tuvo un largo camino hacia la aceptación que la lleva a interpretar letras que hablan de empoderamiento femenino.

“Creo que el bullying es algo muy desafortunado y triste, lo he vivido, dejé la escuela por eso, era muy grave, querían poner mi cabeza en el retrete”, dijo sobre el hostigamiento que sufrió. “Cuando eres tan joven no conoces tantas cosas, así que eso es todo para ti. Te lastima mucho y recuerdo decirle a mi mamá que no quería volver más a la escuela”.

Después de esto comenzó a estudiar desde casa, una experiencia por la que están pasando obligadamente millones de estudiantes por la pandemia de coronavirus. Para ellos Ava tuvo un consejo: “Lo principal para mantenerse felices mentalmente es hablar por zoom con sus amigos, hablen con ellos todo el tiempo ... platicar ayuda mucho”.

“Es difícil estar alejado de tus amigos y de otros jóvenes, pero al mismo tiempo todos queremos estar saludables y eso es lo principal”, dijo. “Sean optimistas, esto va a pasar un día, pero por ahora tenemos que hacerlo, por los mayores, por las personas con enfermedades inmunes”.

Por su cabello rubio y forma de vestir ha sido comparada con Lady Gaga, con quien dijo le gustaría hacer una colaboración, pero fuera de eso se pronunció en contra de las comparaciones de artistas femeninas: “Creo que comparan a muchas mujeres en la industria, es desafortunado porque no comparan a tantos hombres, pero así es”, dijo.

Max dijo que le gustaría hacer más colaboraciones con artistas latinos como “Tabú” con el español Pablo Alborán que lanzaron en 2019 y el remix de Who is Laughing Now realizado por los DJs brasileños Cat Dealers.

Heaven & Hell debutará en septiembre e incluirá temas ya conocidos por el público como Kings & Queens y Torn, así como otros inéditos como Belladonna, la emotiva Naked y OMG What’s Happening, una de las favoritas de Max. El lado a del álbum es el cielo y el b el infierno.

“Muy pop, descaradamente pop y muy energético”, describió su álbum

Max, cuyos padres son inmigrantes albanos, creció en diferentes estados de Estados Unidos antes de mudarse a Los Ángeles con su madre, quien canta ópera, para iniciar su propia carrera en la música.

“Me tomó mucho tiempo amarme, aceptarme y no compararme. Cuando eres adolescente y te enfrentas al bullying cuando eres joven empiezas a pensar que hay algo mal contigo”, dijo la cantante de 26 años. “Creo que todo se trata de encontrar tu estilo personal y cuando lo encuentras no te tienes que cambiar nada, puedes ser raro dentro de tu propio estilo y así comienzas a amarte”.

En la cuarentena ha podido dormir más, hacer ejercicio, cuidar de su salud mental y bienestar al tiempo que disfruta de actividades creativas como componer y cocinar. A los jóvenes les pidió usar cubrebocas como medida sanitaria.

“Definitivamente es importante usar cubrebocas, eso es lo número uno, especialmente cuando estás cerca de otras personas”, dijo. “Creo que es lo único que podemos hacer, además de lavarnos las manos”.