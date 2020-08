Educación emocional también ofrece Colegio San Roberto

En 20 años aplica el sistema denominado ‘Anclaje’

Colegio San Roberto de Gómez Palacio arrancará el ciclo escolar en línea el 24 de agosto con horarios adaptados en la mañana y en la tarde, pensando en los padres de familia trabajadores, además los maestros siempre estarán en la sesión sin clases grabadas. Cuando se dé luz verde a la modalidad híbrida, las cabinas desinfectantes en la entrada, tapetes de limpieza de calzado, despachadores de gel antibacterial y sistema de toma de temperatura están instalados al 100%.

La Directora General, Miss Pecky, explica que no fue un reto fácil al cerrar el ciclo escolar en casa y adaptar todo rápidamente, pero gracias a su sistema de ‘Anclaje’, implementado desde hace 20 años que lleva la institución, se salió más rápido de la crisis emocional por la pandemia del Covid-19, técnica que ayuda a canalizar los sentimientos de ansiedad y frustración. Sirvió no solo para alumnos, también padres de familia y maestros. Se enseña a tomar conciencia de que no siempre se pueden controlar las situaciones que están en el entorno. Por medio de la respiración se agradece, reconoce se genera una intención y un compromiso de salir adelante así se tengan emociones negativas o posiivas, la finalidad es expresarlo, enseñarlos desde pequeños a manifestar lo que sienten, ante un mundo más tecnológico para evitar seres humanos fríos. Compartió que desde marzo se tiene la Beca de contingencia y se ofrece un 20% en cuotas educativas.