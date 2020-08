Nadie le cree a El Bebeto

Desde los primeros minutos de ayer, El Bebeto enfrenta un verdadero problema… Ya nadie le cree, pero esto solo ocurre en su nuevo sencillo, ya que en su vida personal y amorosa no tiene ningún problema.

El cantante se encuentra emocionado por la salida de su nuevo sencillo, de nombre Nadie me cree. Se trata de una ranchera que cuenta cómo un hombre sufre por un examor, sin embargo, lo niega y es por eso que la gente no confía en que realmente ya hizo a un lado ese capítulo de su vida.

El oriundo de Guasave, Sinaloa ofreció una entrevista vía Zoom con El Siglo de Torreón en la que contó cómo le ha ido en el confinamiento y además cantó en exclusiva una estrofa de dicha melodía.

Desde la sala de su hogar, el cantante comentó que le emociona bastante la salida de su nueva melodía, la cual, aseguró, puede escucharse "echando unos tragos por puro dolor".

"Nadie me cree es el tema que ya se estrenó, es ranchero y de desamor.

"Es un tema tipo Por tu maldito amor o Acá entre nos. Puede ser que muchas personas estén pasando por mal de amores y entonces se sentirán identificadas con la letra".

El videoclip oficial, según contó Carlos Alberto García, lo grabó en la ciudad de Durango, con el fin de mostrar la belleza de la llamada "Tierra de los alacranes".

"El video ya lleva miles de visualizaciones. Lo hicimos con mucho cariño en Durango, espero se den la oportunidad de verlo y me digan sus comentarios en mis redes sociales".

Antes de que diera a conocer Nadie me cree, El Bebeto entregó a sus fans el cover Te quise olvidar, que hiciera famoso en los noventa el grupo MDO, con cuyos integrantes pudo cantarlo en vivo por medio de un live de Facebook.

"Ha sido un honor para mí interpretar uno de los temas que le dieron la vuelta al mundo en los noventa.

"Muchas personas ubican este tema y ha sido muy bonito para mí regrabarlo y poniéndole ese toque especial de un servidor". El cantante comentó que pese a la pandemia ha estado trabajando duro.

Ha permanecido gran parte del tiempo en su casa y cuando ha salido lo ha hecho con todas las medidas sanitarias.

"He trabajado en mi hogar. Ya teníamos muchas rolas grabadas, sin embargo, sí he hecho algunas cosas fuera de casa, pero con mucho cuidado. La vida sigue, solo hay que tener cuidado cada que tenemos que dejar la casa".

Recordó Carlos Alberto que cuando comenzó la contingencia sanitaria él había sacado los materiales discográficos denominados Desde el lunario.

"Cuando empezó esto andábamos con la promoción de esos álbumes. Las primeras semanas tuve que pasarlas en Monterrey y luego ya me vine a Guasave. Esta pandemia nos ha afectado a todos", sostuvo.

Para el sinaloense, 2020 será prácticamente un año perdido para la música en relación con que no se pueden dar conciertos en vivo con miles de personas, como ocurría previo a la pandemia.

"Espero y las cosas cambien, pero tenemos entendido que no habrá masivos hasta 2021. Ahora, lo bueno de esto es que los artistas hemos podido estar con nuestras familias, algo que era muy complicado antes por nuestras agendas".

Entre risas, el intérprete de No te creas tan importante bromeó al decir que en este 2020 tampoco deberían contar los cumpleaños.

"El 2 de mayo cumplí 31 años. La verdad es que no hice fiesta porque yo soy una persona muy alegre que me gusta hacer fiesta en grande, así que no tenía caso hacer algo, digo, para andar con cubrebocas y todo eso no tiene caso".

Algo que le ha dejado la contingencia a El Bebeto ha sido la oportunidad de incursionar en la gastronomía, ya que al no poder salir a comprar comida o a restaurantes tuvo que aprender a cocinar.

"Como ya había dicho, el confinamiento me tomó en Monterrey y en un inicio cerraron todos los lugares y no había ni servicio a domicilio, así que tuve que aplicarme a hacer alimentos y ahora hasta postres me aviento".

De la Comarca Lagunera, el cantante de regional mexicano recordó que guarda recuerdos muy buenos de estas tierras.

"Los laguneros son bien entregados y espero que cuando todo esto pase pueda volver. Les mando muy buenas vibras, ya los extraño. Cuídense, usen cubrebocas para que poco a poco esto mejore y los conciertos y bailes puedan regresar".— El Bebeto, cantante.

Top 5

Las cinco rolas más escuchadas de El Bebeto en Spotify son:

-Seremos

-No te creas tan importante

-Cuando tú me besas

-Mi persona preferida

-¿Por qué dejaste que te amara?