Sin definir, proyecto de Parque Morelos en Gómez Palacio

Al día de hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope) ya no cuenta con un proyecto definido para la rehabilitación del parque Morelos, cuyo arranque de obra fue anunciado hace más de un mes, específicamente el 13 de julio, sin que se haya podido ejecutar nada hasta el momento.

Se trata de una inversión de casi 10 millones del Fondo Metropolitano, detenida porque no fue socializado el proyecto desde un inicio.

La obra sigue en espera pese a que ha existe un contrato asignado (SECOPE-FIFOME-ED-027-20), por diferencias de criterio entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Gómez Palacio respecto de las necesidades y prioridades de mejora a ejecutar en este espacio público.

Son muchas las organizaciones y asociaciones que ya se han entrevistado con las autoridades municipales por la inquietud que manifiestan ante la posibilidad de que se tale algún árbol en la zona, además de la negativa que muestran hacia la construcción de canchas en el parque.

Adicionalmente, la Secope informó que no tiene conocimiento de manera oficial del fallo a favor del amparo promovido por una de las organizaciones (radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, bajo el expediente No. 422/2020) que se pronunciaron en contra de cualquier acción que implique la tala de árboles de este lugar, aunque sí se enteraron a través de los medios de comunicación de dicha resolución.

Previamente, la alcaldesa Marina Vitela ha reiterado que apoyará a las organizaciones sociales respecto a las obras de remodelación en el parque.

Recordó que la demanda popular expresada por agrupaciones como el Movimiento Social por la Tierra, Laguna Soberana, Federación del Sindicato de Conalep, Instituto 18 de Marzo, Comité ProDefensa del Parque Morelos y la Facultad de Agricultura y Zootecnia, es que se preserve la vocación de área verde del paseo, dentro del proyecto a cargo del Gobierno del Estado.

El Municipio busca privilegiar la inversión de recursos a mejoras en el sistema de alumbrado público, el área de corredores y en automatizar el sistema de riego y no en las canchas que plantea el Gobierno del Estado.

Las canchas se llevarían el 52% de los casi 10 millones de pesos asignados para el Parque Morelos, según datos de la Secope.

El titular de la Secope, Arturo Salazar Moncayo, ha dicho que de no ejercerse el recurso en estas canchas se perderán esos 5 millones 184 mil 219 pesos, al no poder usarse en conceptos diferentes a los aprobados. La alcaldesa Marina Vitela declaró que no está de acuerdo.

"Sabemos que no se perdería el recurso porque en todo caso, se invertiría en otras necesidades, como agua potable", y aseguró que se pueden hacer gestiones con el Gobierno federal para tal efecto.

Reiteró que el Municipio vigilará que el Parque Morelos conserve su vocación, por lo que se han dado instrucciones a las direcciones de Servicios Públicos y de Ecología y Medio Ambiente, para cuidar las condiciones en que se encuentra y atender las necesidades del espacio público.

Amparo

Asociaciones buscan proteger áreas verdes. *Recientemente se otorgó el amparo promovido por la asociación Ananda, en coordinación con Humanimalium. El amparo no impide que se ejecuten otro tipo de obras en el lugar siempre y cuando no afecten áreas verdes. *El juicio de amparo se encuentra radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, bajo el expediente No. 422/2020 y fue promovido por Ananda con Amor, Asociación Civil, por conducto de Alejandra Muñoz Flores, como su representante legal. * Derivado del juicio de amparo interpuesto se ha obtenido la suspensión definitiva de cualquier acto del Estado o del Municipio, que atente contra la flora del Parque Morelos de Gómez Palacio.