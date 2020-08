Llama secretario de Salud en Durango a no salir de casa si no es necesario

El secretario de salud en Durango, Sergio González Romero pidió a la comunidad a no bajar la guardia, sobre todo este fin de semana de quincena, a fin de no poner en “aprietos” al sector Salud.

“No me cansaré que pedirles que nos ayuden, si no tienen que salir no salgan sobretodo hoy que es quincena, Dios nos guarde la hora, cómo irán a estar los antros, los bares, las reuniones familiares, y eso nos ponen en aprietos al sector salud, por favor ayúdenos para poderlos ayudar”, dijo el funcionario.

Y es que detalló que para el país, esta pandemia ha sido prolongada en comparación a otros países.

“Entre más larga la pandemia más cansado estará el personal de salud porque en otros países ha durado 2 meses con una intensidad muy alta, pero baja y se mantiene bajo el número de casos y nosotros ha sido una pandemia más prolongada y eso hace que nuestro sistema de salud se agote y sobre todo se tengan problemas para el abasto sufriente de todo lo que se requiere sobre todo de equipo de protección que es lo que nos tiene preocupados para todo el sector salud”, manifestó Gónzález Romero.