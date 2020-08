¿Qué hacer si se retrasa o cancela un vuelo?

Que te retrasen o cancelen un vuelo puede ser frustrante además que posiblemente temas por tus planes.

Por eso, es importante que conozcas los procedimientos a seguir y los datos que debes tener disponibles.

Si tu vuelo se retrasa

Si tu vuelo se retrasa por más de una hora pero menos de cuatro, cada aerolínea puede aplicar sus propias políticas de compensación, y deben incluir como mínimo descuentos para vuelos en fechas posteriores hacia este es mismo destino, al igual que en los alimentos y bebidas.

Si el retraso lleva más de dos horas pero menos de cuatro, la aerolínea deberá compensarte por lo menos el 7.5% del costo total del boleto.

Si el retraso ya pasa de las cuatro horas, además de lo ya mencionado, también deben otorgar indemnizaciones por cancelación.

Si se cancela un vuelo

Si tu vuelo queda cancelado, la aerolínea deberá regresar el precio del boleto o la porción que corresponda a la parte del viaje que no realizaste. Además, tienes derecho a una indemnización por el 25% como mínima de la parte del viaje no realizado.

Se te deberá otorgar un pasaje disponible en el primer vuelo disponible a tu destino. Mientras tanto, deberás tener acceso a comidas, hospedaje, llamadas telefónicas y correos electrónicos en caso de que sea necesario.

De ser tu decisión, tienes derecho a que la aerolínea te transporte hacia tu destino del vuelo cancelado en una fecha distinta, junto a la indemnización del 25% del precio del boleto o la parte del viaje no realizada.

Dichos términos se aplicarán cuando los retrasos o cancelaciones sean a causa de la aerolínea, es decir, por un motivo interno. No se cuentan como parte de estas causas factores externos como fenómenos naturales, condiciones meteorológicas, mantenimiento o una falla que ponga en riesgo a los pasajeros y tripulación.

Es importante que si esto sucede te dediques a obtener una respuesta y no retirarse hasta tenerla. También, si necesitas el crédito para obtener hospedaje, comida o wifi (como es tu derecho en caso de cancelación) debes acudir directamente con alguien que auxilie, ya que esto no te lo ofrecerán si no lo pides.

Recuerda no deshacerte de tus documentos. Tu boleto de avión es la mejor prueba de que no fue culpa tuya, y si no lo tienes la aerolínea podría negar su responsabilidad sino cuentas con la evidencia correcta.