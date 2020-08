Miley Cyrus y Cody Simpson terminan su relación

Luego de diez meses de romance con el también cantante, la intérprete de Wrecking Ball reveló a través de un en vivo en Instagram la razón por la que decidieron terminar su noviazgo.

De acuerdo a Cyrus, ambos decidieron darse un tiempo para trabajar en ellos mismos.

“Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad, solo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer, así que no conviertan esto en una historia dramática si la semana que viene nos ven que vamos a comer pizza juntos”, dijo Miley.

De esa forma, Miley dejó entrever que su separación terminó de la mejor manera.

“Hemos sido amigos durante diez años y vamos a seguir siéndolo, así que no conviertan esto en algo que no es”, indicó.

miley talking about her and cody’s breakup pic.twitter.com/H3u3csYuFQ