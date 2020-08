Nueva Jersey enviará voto por correo a la ciudadanía pese a ofensiva de Trump

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, aseguró este viernes que su estado se encargará de enviar votos por correo a todos los ciudadanos registrados en el censo, en medio de una ofensiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para deslegitimar esta modalidad de voto, que será crucial en las elecciones del próximo 3 de noviembre debido a la pandemia del coronavirus.

"En lo que respecta al voto por correo, la buena noticia es que en las próximas elecciones generales, independientemente del partido en el que esté registrado, todos los ciudadanos recibirán las papeletas. Así que tendremos un modelo de voto híbrido en noviembre", anunció Murphy en una entrevista con CNN.

En los últimos meses, Trump ha expresado sin pruebas que el voto por correo conducirá a "fraudes masivos" y que es un sistema "peligroso y fraudulento en muchos casos".

“El voto por correo es muy peligroso para este país debido a los tramposos, que recogen las papeletas. Son fraudulentas en muchos casos. Se tiene que votar en persona", opinó Trump.

En este sentido, el gobernador de Nueva Jersey disipó cualquier duda al respecto e ironizó diciendo que está "bastante seguro" de que existe una mayor probabilidad "de ser alcanzados por un rayo" que de que se produzca fraude electoral.

Nueva Jersey implementó ya este modelo híbrido que combina la votación en urna con el voto por correo en sus elecciones primarias del pasado julio, ya en medio de la pandemia.

"Enviamos papeletas a las personas que estaban registradas en cualquiera de los partidos, mandamos solicitudes por correo a las que no lo estaban y también proporcionamos capacidad para votar en persona. Fue un éxito. No perfecto, pero abrumadoramente un éxito. Por eso vamos a extender ese modelo a las elecciones generales de noviembre", insistió Murphy.

En los últimos días ha habido cierta polémica respecto a este tema después de que el propio Trump admitiera ayer que está recortando deliberadamente dinero al Servicio Postal de Estados Unidos para dificultar el procesamiento del voto por correo.

En una entrevista en Fox Business Network, el mandatario señaló explícitamente dos disposiciones de financiación que los demócratas han fijado en el paquete de estímulos que negocian en el Congreso y que servirían para evitar el colapso del Servicio Postal puesto que lo dotará de los recursos necesarios para manejar la avalancha de votos por correo de ciudadanos que buscan evitar aglomeraciones en los lugares de votación debido a la pandemia.

"Si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo. Simplemente no pueden tenerlo", dijo Trump a la periodista que lo entrevistaba.

Asimismo, estas circunstancias coinciden con los graves problemas que está afrontando el Servicio Postal de Pensilvania, uno de los estados bisagra más relevantes de cara a las próximas elecciones presidenciales, que ha admitido que algunas papeletas no podrán ser entregadas en tiempo y forma porque los plazos estatales que regulan el voto por correo son "muy justos" para sus estándares de entrega.

Desde que Trump empezó a criticar abiertamente el sistema de voto por correo, hace ya varios meses, este asunto se ha convertido en un tema de división entre votantes demócratas y republicanos.

Según una encuesta de Change Research y la CNBC con 2,701 posibles votantes, el 64% de los demócratas dijeron que esperaban votar por correo frente a solo el 14% de los republicanos y el 36% de los independientes.