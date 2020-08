1977: Muerte de Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más reconocidos del siglo XX

Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más reconocidos del siglo XX, es recordado este domingo, a 43 años de su muerte.

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, en el poblado de Tupelo, Mississippi. Fue hijo gemelo sobreviviente de Vernon y Gladys Smith Presley, quienes trabajaban en una compañía de pinturas y en un hospital como enfermera, respectivamente.

Vivió apegado a su madre, particularmente tras el cambio de residencia familiar a la ciudad de Memphis, Tennessee, donde a partir de sus 13 años empezó a desarrollar un interés por el blues.

Tras egresar de la secundaria, Elvis se empleó como chofer de tractor en una compañía de electricidad, hasta que cierto sábado de julio de 1953 decidió acudir a la modesta compañía de discos Sun Records, para realizar una grabación privada de la canción My happiness, que le regalaría a su madre el día de su cumpleaños.

Un año después regresó al estudio con el propósito de grabar un segundo disco privado, que incluiría las canciones Amor de ocasión y Nunca permaneceré en tu camino. Fueron precisamente estas interpretaciones las que le abrieron el camino hacia la fama y éxito, al llamar la atención del promotor Sam Phillips.

El año de 1956 fue decisivo en su carrera, ya que grabó por primera vez en los estudios neoyorquinos de la RCA su versión de la canción de Carl Perkins, Blue suede shoes, así como siete selecciones más para su primer LP con la prestigiada compañía estadounidense.

En ese mismo año, su éxito El hotel de los corazones rotos lo convirtió en millonario vendedor de discos. De ahí llegó al éxito en las taquillas de los cines con su primer largometraje, originalmente titulado The Reno brothers, pero renombrado Love me tender, en honor a una de sus canciones más sentidas.

Un año antes, a raíz de trabajar con el coronel Parker y los célebres Scotty Moore, Bill Black y DJ Fontana, la mercadotecnia hizo acto de presencia.

En sus conciertos empezaron a venderse todo tipo de souvenirs: corbatas, balones, sombreros, gorras, camisetas, calcetines y cualquier cosa que a finales de siglo formaron parte indispensable de la gira de cualquier grupo de rock que se preciara de su fama.

El 24 de marzo de 1958 ingresó al Ejército de Estados Unidos, enterrando con ello la que sería su época más interesante como cantante e innovador. Asignado recluta al fuerte Chaffee de Arkansas, el ídolo de las jovencitas de los 50 permitió que le cortaran el copete.

Aquella imagen de seguridad que proponía proyectar al mundo empezó a derrumbarse el 14 de agosto de 1958, cuando a los 42 años su madre murió.

Elvis regresó a su país transformado, con la chica a la que amaba, Priscila, con una madrastra y su hábito por las pastillas para dormir. Pero nada de esto, ni siquiera su falta de conciertos, afectó el cariño de sus admiradoras.

Con el nacimiento de su hija Lisa Marie, la popularidad de Elvis recibió un nuevo ascenso. A partir de ese momento, la letra de las canciones que interpretaba se convirtieron en poemas llenos de amor, vivencias, sustancia y realidad.

En esta etapa sus mayores éxitos fueron canciones del tipo de Suspicious minds, In the ghetto y Burning love. Priscilla, por su parte, se consolaba de los rumores de las citas furtivas de Elvis con sus admiradoras, entendiéndose con el profesor de karate de su marido.

Elvis pasó de la depresión a la esquizofrenia, de la melancolía a la hiperactividad, de la amabilidad a la ira y a la histeria, de sus 70 kilos de peso a los más de 115 que lo aislaron en las paredes de Graceland.

Las pocas presentaciones personales que realizó en aquella época fueron de mal en peor. En escena, daba la impresión de que no le importaba nada, ni la música, ni su imagen, ni sus largos monólogos que cada día se volvían más incomprensibles.

Pocos días antes de su muerte, Elvis ya no coordinaba sus ideas; perdía la memoria y caía en incoherencias. Luego de ser trasladado de manera urgente al hospital Baptist Memorial, en Memphis, fue declarado muerto el 16 de agosto de 1977.

En Inglaterra hubo quienes de manera espontánea vistieron de luto. En París, el diario Le Monde le rindió homenaje póstumo y en Japón los locutores lloraron de manera abierta ante el micrófono.

Los admiradores llegaron a Graceland para formar parte del cortejo fúnebre que acompañaría a Elvis a su última morada.

El intérprete sigue siendo noticia mediante diferentes eventos, como la subasta realizada en 2010 en la que se presentaron más de 200 piezas relacionadas con Elvis, que van desde un bote con cabello suyo, Discos de Oro, cartas y su piano Knabe blanco con ribetes de oro.

O la realizada a principios de agosto de 2011 en la ciudad de Buenos Aires, donde se ofrecieron piezas como fotografías y posters del icono del rock and roll.

Elvis aún es inspiración para diversos artistas, y su persona figura en los diversos medios de comunicación, por lo que en 2011 salió a la luz el nombre de una misteriosa mujer que aparece besándolo en una famosa fotografía titulada El beso (1956).

En 2013, el intérprete de Always on my mind fue homenajeado por miles de personas en Graceland, a 36 años de su muerte.

Asimismo, en México se presentó el show Elvis symphonic experience, con Héctor Ortiz, catalogado el mejor imitador en América Latina de "El Rey del Rock and Roll".

En 2014 se lanzó al mercado el tema inédito Just can't help believin, para promover la caja recopilatoria Elvis: That's the way it is (Edición Deluxe), el álbum y el documental realizado por "El Rey" en 1970, juntos por primera vez en una edición de lujo que incluyó ocho compactos y dos DVD.

Asimismo, se dio a conocer Love me tender, tema en el cual, gracias a la tecnología se logró reunir la voz de Streisand con la de "El Rey del Rock and Roll" para una versión, que fue incluida en el disco de la cantante