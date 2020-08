Sergio Pérez ya está de regreso

El piloto mexicano Sergio Pérez reaparecerá en el Gran Premio de España de la Fórmula 1, el fin de semana tras dar negativo por el coronavirus.

La Federación Internacional de Automovilismo dio el visto bueno para que el piloto de Racing Point pueda volver al paddock para la carrera en el circuito de Montmeló en las afueras de Barcelona.

"Checo" Pérez se perdió las dos últimas carreras en Silverstone, Inglaterra, tras contraer el virus al regresar a México el mes pasado. Lo hizo en un vuelo privado para visitar a su madre que estaba hospitalizada.

"Eché de menos competir y fue duro ver las carreras desde afuera", dijo Pérez. "Tuve mucha suerte porque sólo tuve síntomas leves, por lo que pude seguir seguir entrenando y así estar listo para volver a ponerme al volante del coche".

Nico Hulkenberg, el veterano piloto alemán que sustituyó a Pérez en Silvestone, quedó marginado.

Pérez ha sido el único piloto de la F1 en dar positivo al COVID-19 tras las primeras cinco carreras de la temporada. "Checo" contó que durante la cuarentena no pudo salir del apartamento en el que se alojó durante su estancia en Inglaterra. Desde ahí siguió "aburrido" y por televisión las dos carreras que se perdió y en las que le sustituyó el alemán Nico Hülkenberg.

"Creía que tendría la oportunidad de correr la segunda carrera en Silvestone, pero lamentablemente el resultado negativo del test no llegó", expuso. De cara a este Gran Premio de Barcelona, Sergio Pérez dormirá en su 'motor home' en el circuito de Barcelona-Cataluña y tomará las precauciones que ya venía adoptando.

"Un positivo no cambia nada. Antes ya éramos conservadores y tomábamos todas las precauciones", subrayó. Preguntado por el alemán Sebastian Vettel, a quien los medios sitúan en la órbita de Racing Point para 2021, Sergio Pérez no entró en especulaciones: "No tengo nada que decir".

2 CARRERAS de la especial temporada 2020, se perdió Sergio Pérez a causa del virus.