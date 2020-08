Revisarán denuncia contra el tesorero de Matamoros

Sobre los señalamientos hechos por el regidor independiente Gonzálo Barrios en el sentido de que no ingresan a la Tesorería los recursos que se les cobra por las guías a los productores de melón y sandía, el alcalde Horacio Piña aseguró que ayer lo checaría el encargado de Ingresos Jaime Padilla Ramos y negó que el dinero lo reciba su chófer a quien identifican como "Cepeda"

Además dijo que las declaraciones del regidor, son porque "hay alguien detrás", pues no tiene capacidad para abordar esos temas y agregó que si está haciendo esas declaraciones es porque ya se siente mejor, luego resultar contagiado de COVID-19.

"Anoche (miércoles) me enteré de eso, no he visto al contador Padilla que es el encargado de eso para ver lo que está pasando por ahí. Me da gusto el regidor Gonzalo Barrios ya anda mejor ya empezó a tirar, él no tiene la capacidad, hay alguien detrás".

Reiteró que se hace una investigación para conocer dónde está el recurso y cuánto es, pero debido a que el encargado de Ingresos también resultó positivo a COVID-19 pues solo tiene comunicación con él por teléfono.

Como se recordará el regidor independencia Gonzálo Barrios manifestó a el Siglo de Torreón, que recién se habían enterado que no había ingresado los recursos que por cada día se cobran por el permiso del traslado de la mercancía (guía) a los productores de melón y sandía, que se instalan en el área conocida como Las Meloneras, en la periferia de Matamoros y en el ejido Congregación Hidalgo.

El edil aseguró que la cantidad estima que no ingresó a las arcas municipales es de unos 5 millones de pesos, pues no reportaron el año pasado y lo que va de este.

"Ya estamos nosotros investigando y tenemos conocimiento de que el comisariado ejidal de Congregación Hidalgo, Raúl González es el encargado de cobrar y dijo que le entregaba el dinero a Cepeda, el chófer del alcalde. Lo mismo dijo Luis Rocha Pérez, quien cobraba en las Meloneras".

El edil declaró que si el dinero se lo hacía llegar al alcalde y no ingresaba a la Tesorería, es una situación muy grave, pues se incurre en un desvío de recursos por lo tanto exigía una explicación.