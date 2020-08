Puebla y Pachuca abren la fecha 5

El Puebla intentará mantener su buen momento esta noche, cuando recibirá al Pachuca en el inicio de la quinta jornada del torneo Guard1anes 2020.

A pesar de no contar con un plantel lujoso, el equipo dirigido por el peruano Juan Reynoso, ganó dos partidos y empató uno en sus tres primeras apariciones. Aunque el pasado martes cayó 1-2 ante Tigres UANL, dejó una buena impresión al dominar al rival en su propio estadio la mayor parte del duelo. Esta noche, a partir de las 21:30 horas el equipo de La Franja, cuarto de la clasificación, intentará aprovechar la condición de local para mantener la mística y seguir en la parte alta de la tabla.

Pachuca, dirigido por el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, viene de caer 0-1 en su casa ante el León, lo cual significa que llega herido al compromiso y por eso será peligroso. Los Tuzos han carecido de estabilidad en los resultados, aparecen en el duodécimo escaño de la clasificación con un triunfo, un empate, par de reveses y cuatro unidades, con una de las peores ofensivas de la temporada: tres goles en cuatro encuentros.

El duelo abrirá una jornada que llega con los equipos apenas recuperados de la quinta fecha, jugada entre martes y jueves.

Daniel Álvarez, hombre recién llegado al Club Puebla para la presente temporada reconoció la importancia del buen arranque del equipo poblano, combinado al que pidió tomar en cuenta durante toda la temporada dentro de los primeros puestos.

"Somos el caballo negro, no apostaban un peso por nosotros, estamos comprometidos con el técnico y la idea es quedar en lo más alto, nuestra mentalidad es calificar en las primeras cuatro posiciones". El mediocampista ofensivo agregó que al plantel poblano no le pesará el tema físico, ya que en su opinión el cuerpo técnico hizo una rotación importante de jugadores en el duelo ante Tigres. "En el tema anímico merecíamos más en Tigres y en el físico creo que no pesará, se hicieron las modificaciones y sabíamos que era una semana de partidos seguidos"