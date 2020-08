Piratas vapulean a los Rojos

Adam Frazier conectó el primero de tres jonrones ante Anthony DeSclafani y los Piratas de Pittsburgh salieron de una inactividad de tres días venciendo ayer por marcador de 9-6 a los Rojos de Cincinnati.

La serie de tres juegos de los Piratas en San Luis fue cancelada por un brote de coronavirus entre los Cardenales. Pero Pittsburgh no se mostró oxidado ante un pitcher a quien suele castigar. DeSclafani (1-1) no ha vencido a Pittsburgh en sus últimos siete intentos. En sus primeras dos aperturas de la campaña, no había tolerado carrera.

Sin embargo, Frazier le encontró su segundo lanzamiento del jueves y los Piratas tomaron una temprana ventaja de 9-0.