Laura Vignatti encuentra en México un hogar

Nació en Argentina, vivió en España y ha encontrado en México un lugar para vivir y trabajar. Ella es Laura Vignatti.

La actriz platicó con El Siglo de Torreón de su próximo proyecto. Se trata de la telenovela La mexicana y el güero, la cual llegará a los hogares mexicanos el 17 de agosto a las 20:30 horas por Las estrellas.

Emocionada, dijo que espera ansiosa el estreno de dicho melodrama que arriba con el objetivo de divertir en estos momentos complicados que se viven por la pandemia de COVID-19.

"Estamos contentos y trabajando mucho. Es gratificante poder tener trabajo en estos días que todo se ha vuelto complicado por la contingencia sanitaria", manifestó.

La argentina platicó que Televisa ha estado muy al pendiente de las medidas sanitarias que buscan evitar contagios de coronavirus entre su personal de actores y de producción.

"Les confieso que al principio sí me sentía rara, era difícil aceptar la situación y la nueva manera de trabajar, pero al pasar de los días ya nos acostumbramos a este nuevo estilo de vida", relató.

La mexicana y el güero, según contó Vignatti, es una novela que tratará de llevar alegría a todos los televidentes y además inculcará valores.

"Es una comedia de situación, es muy amena y muy padre de ver. Van a ver que la historia los va a relajar mucho, no dudo ni tantito que funcionará muy bien.

"Ahora, además de la trama tan buena, el elenco es genial".

En el melodrama producido por Nicandro Díaz, Laura encarna a "Sofía", una mujer apasionada, temperamental y caprichosa.

"Es una tipa muy compleja. Desde joven ella ha tenido buena educación y pues se enamoró y dejó todo por formar una familia. Deja su carrera para dedicarse a su esposo e hija.

"Aquí vamos a ver cómo es que se rompe esta elección de vida, en este caso la pareja. Vemos que ya no está nada de lo que ella le aportó y veremos también de qué manera saldrá adelante", explicó.

La artista sostuvo que "Sofía" tendrá mayor interacción con los personajes de Irán Castillo, Julio Camejo y Juan Soler.

"Es un elenco muy grande, son muchas familias y muchas historias. La novela muestra cada mundo de cada casa que verá la gente".

Por otro lado, Laura comentó que es una persona que siempre está activa, ya que quedarse quieta es algo que no se le da.

"No dejo de hacer cosas, me encanta trabajar. Siempre me gusta estar creando y haciendo otras cosas. Les cuento que siempre estoy haciendo algo y es que el trabajo me da vida".

Recordó Laura durante la charla que hace tiempo se encontraba radicando en España y por azares de la vida se vino a vivir a la república mexicana, donde resurgió cual ave fénix, ya que se sentía insegura.

"Estaba estudiando en España y algo me decía que tenía que irme de allá y fue así como terminé en México y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Siempre le hago caso a mi intuición, me dejé llevar, llegué a esta nación y todo comenzó a pasar".

En cuanto a otros proyectos, Laura comentó que tiene dos, los cuales considera serán del agrado de sus fanáticos.

"Se estrenará pronto un cortometraje en España en el cual participé y además estoy alistando un proyecto musical, ya que también soy cantante", puntualizó.