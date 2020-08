Prestan más de 400 servicios de ambulancia

Durante la contingencia sanitaria y debido a que presentaron dificultad para respirar o sensación de falta de aire, la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón ha prestado al menos 430 servicios de ambulancia a personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 y que tienen diagnóstico sospechoso de esta enfermedad.

La institución cuenta con dos ambulancias que se utilizan especialmente para la atención al COVID-19 y al momento de recibir la llamada de auxilio se realiza un pequeño cuestionario a los usuarios para identificar posibles signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha del virus. "No se les niega la llamada, es muy importante que la gente entienda que si le preguntamos, no es para negarle la ambulancia, simplemente es para saber qué ambulancia mandar, ¿para qué?, para protegerlos a ellos y para que se proteja el personal y no se haga más grande esta pandemia", explicó Jorge Luis Juárez, comandante de la Cruz Roja. Dijo que por lo regular las personas solo requieren atención médica en su domicilio mientras que hay otros casos que sí ameritan un traslado a una unidad de salud reconvertida para la atención al COVID-19, por ejemplo, al Hospital General de Torreón.

Para disminuir los servicios ligados al COVID-19 y evitar la propagación del virus, a partir de ayer la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón inició con la entrega de diez mil cubrebocas a la ciudadanía; la repartición de las mascarillas arrancó sobre la calzada Cuauhtémoc y el bulevar Revolución y principalmente se distribuyeron entre los peatones y pasajeros del transporte público.

En el Reporte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila informó ayer de 10 nuevas defunciones y 50 casos nuevos de coronavirus en el municipio de Torreón, además de que hay 376 casos activos.