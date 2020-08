Regresa el boxeo de paga a CDMX

El bajacaliforniano Carlos "Chema" Ocampo y el sinaloense Jorge Luis "Chino" García, ofrecieron una conferencia de prensa virtual, en la que coincidieron en que por sus estilos, darán una gran pelea y acabará antes del quinto round.

Los estelaristas de la función de boxeo en vivo a puerta cerrada, que presentará Zanfer mañana en los estudios de la Televisora del Ajusco de la capital del país, se mostraron optimistas, confiados y ya ansiosos por subir al ring.

Ocampo (27-1-0, 17 KO's) de Ensenada, asegura que su experiencia y boxeo, inclinarán la balanza a su favor. García (18-2-0, 16 KO's) de Los Mochis, confía en que su pegada y preparación, le darán la victoria.

Este pleito debió celebrarse el pasado sábado 4 de julio, pero el entrenador del "Chino" García, dio positivo a la prueba del COVID-19, por lo que inmediatamente se suspendió y tuvo que ser reprogramado para esta fecha.

Ambos púgiles, dijeron conocerse de tiempos atrás, al haber coincidido en algunas carteleras, además de tenerse bien estudiados. El "Chema" ve esta pelea como el siguiente paso para aspirar a una nueva oportunidad titular, en tanto que el "Chino", como el triunfo que puede abrirle las puertas a mejores chances boxísticas y económicas.

"Voy bien preparado y fuerte. Entonces no nos dejaron pelear ya estando en México después de superar la báscula" y reveló lo acontecido tras conocer la suspensión de la contienda "me sentí triste por no pelear para volver a poner en alto el nombre de Ensenada", además de confesar que hizo sparring en Tijuana con el excampeón mundial Jaime Munguía "así que voy fuerte".