Batallan por agua potable en Campo Nuevo Zaragoza de Torreón

No pasan de las 10 de la mañana cuando un pequeño hilo de agua comienza a desaparecer, pronto son unas gotas y luego nada, no queda más que la resignación de llenar garrafones en las dispensadoras de monedas o de organizarse para pasar la tarde racionando el líquido de cubetas o de cisternas. Esta es la historia de todos los días en la familia Aguirre Hernández, que habitan sobre la calle Campo de Violetas desde hace 12 años y afirman que 2020 ha sido el año con mayor falta de agua desde que se establecieron ahí.

La pandemia además lo complica todo, así lo narra la propietaria de la miscelánea "La Florida" en la misma calle Campo de Violetas y Campo de Magnolias.

A pesar de que le cobran puntualmente una tarifa comercial de más de 500 pesos mensuales, recibe un promedio de medio litro al día desde la llave de paso, a veces nada, situación que le complica realizar labores de limpieza elemental para prevenir contagios del COVID-19 en su negocio. Debe recurrir al agua embotellada o garrafones, un gasto adicional y un esfuerzo notable considerando que se trata de una persona de más de 60 años.

"Es desesperante ver que ni con la 'bombita sale', alcanzamos a llenar a veces medio tinaco, luego muchos vecinos no pagan y pues uno se desanima, te das cuenta que a veces ellos tienen más agua que uno, sí marcamos antes al teléfono de Atención Ciudadana, pero no tiene caso, desde el año pasado andamos diciendo que no tenemos agua aquí y nada ha cambiado, creo que estamos peor este año, nunca me había tocado estar batallando tanto", señala el señor Martín Aguirre, vecino de la zona.

El panorama parece ser el mismo al recorrer las calles de esa colonia en el sur de Torreón, bombas conectadas a la tubería de paso, equipos hidroneumáticos, tinacos en las cocheras y hasta cubetas. Otros testimonios coinciden en que se ha batallado "más que antes" y que no parecen darse soluciones efectivas al respecto.

Sin embargo hay un aspecto que tanto habitantes del sector como las propias autoridades, parecen haber olvidado: desde hace más de un año se perfora y construye una nueva fuente de abastecimiento de agua potable, el "Pozo de Campo Nuevo Zaragoza", proyecto que se ejecuta con una inversión exclusivamente municipal de más de 7 millones de pesos y que debía estar lista en 2019.

Actualmente las obras se siguen desarrollando y la Dirección de Obras Públicas (responsable de los trabajos) informa que "prácticamente se encuentra listo", un mensaje que se ha venido repitiendo desde hace varios meses.

Al menos en un par de ocasiones el mismo alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, ha acudido personalmente desde el año pasado para revisar los avances en ese proyecto, mismo que beneficiará aproximadamente a 15 mil habitantes de Campo Nuevo Zaragoza y otros más de sectores aledaños, principalmente Villas Zaragoza, Fraccionamiento Latinoamericano y Monte Real.

Inicialmente se proyectó que el pozo estuviera listo a finales del mes de octubre pasado, precisamente para ese tiempo se hizo el primer aplazamiento de fecha de entrega y se argumentó que debían revisarse nuevamente aspectos de exploración. Las explicaciones desde entonces han variado mientras se insiste que el avance de la obra es del 90 al 95 por ciento.

Hasta la presente semana aún no se entregaba la nueva fuente de abastecimiento al Simas Torreón, organismo que ha tenido que generar nuevas conexiones y modificar sus redes de distribución de agua para poder cumplir con la entrega elemental del líquido en Campo Nuevo Zaragoza, el sector se mantiene a la espera de nuevas noticias de parte de las autoridades.