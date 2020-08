La 'Chiquita' González y Daniel Zaragoza tendrán una pelea de exhibición

Los excampeones mundiales y miembros del Salón Internacional de la Fama, Humberto "Chiquita" González y Daniel Zaragoza desempolvarán este viernes los guantes para brindar una exhibición de tres rounds, en apoyo a los jóvenes boxeadores que se han quedado sin ingresos debido a la pandemia de COVID-19.

"Zaragoza, en tono de broma me comentó: 'claro, pero prepara bien a tu boxeador, porque te lo voy a retirar' y echó a reír, pero no dudó en aceptar", compartió Humberto González Jr., organizador del evento.

Al respecto, Zaragoza compartió su deseo de apoyar a los jóvenes "y que se reactive el boxeo, porque esto del coronavirus está afectando económicamente a todo el mundo. Tengo claro que el peleador está para mantener a sus familias, por eso acepté".

Tampoco pudo negar que calzarse los guantes otra vez lo emociona. "Volver a subir a un ring, volver a correr a hacer manoplas, a estar cerca de lo que tanto nos apasiona, pero también para demostrarle a la gente que a esta edad se puede hacer bien deporte. Antes se decía que a los 60 años uno era viejo; ahora estamos en una nueva modalidad de mostrar que la energía se conserva".

No será la primera vez que tenga a "La Chiquita" enfrente. "Con Humberto hice sparring cuando él era de ocho rounds y yo campeón. En ese tiempo me encontraba con un jovencito muy rápido, de gran forma y nos ayudamos cuando eras campeones del mundo; ahora lo vamos a hacer por una cruzada para el bien del boxeo".

Un gesto que González agradecerá como mejor sabe, metiendo bien los puños: "Le agradezco a mi compadre Daniel Zaragoza por aceptar esta exhibición, porque lo hizo sin dudar, no puso pero, como otros y por eso me siento muy contento. Estoy contento porque las peleas no se olvidan, estar en un ring es una gran adrenalina".

Y ante la amenaza de Zaragoza, quien advirtió que lo retirará, bromeó. "Pero si ya estoy retirado".

El respaldo. En el resto del cartel destaca el choque entre Ernesto Salcedo (10-0-0, 8 KOs) contra Sergio Villalobos (9-1-0, 2 KOs) quienes combatirán a ocho rounds en supergallo, duelo sin claro favorito. En otro combate parejo, el también invicto Miguel Ramírez (6-0-0, 3 KOs) tendrá como oponente a Sergio Granados (4-2-2, 3 KOs).

Y en riñas a seis capítulos: Fernanda "Fierecilla" Torres ante Judith "Gatita" Vivanco, en peso mínimo; mientras que Alberto "Alacrán" Ruiz choca con Iván Ortiz, en superligero; y a cuatro episodios en peso pluma, Carlos García ante Gerardo Méndez.