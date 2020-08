Policía asesina a joven en Michoacán; había acudido por un reporte de robo

Un elementos de la Policía Municipal de Morelia mató de un disparo a un joven al interior de un domicilio, ubicado en el fraccionamiento residencial Jardines del Toreo de la capital michoacana. La comisionada de seguridad de Morelia, Julisa Suárez Bucio, afirmó que la intervención de sus elementos fue resultado de un reporte de robo al interior de una vivienda.

Acusó que la persona se puso agresiva y como resultado de la actuación policial, el joven falleció de un disparo y uno de los elementos resulta lesionado. La funcionaria omitió a detalle los hechos. Dijo que ya todo está en manos de la Fiscalía de Michoacán, donde se determinará la actuación del elemento que disparó.

Osmara Chagolla, hermana de Julio, el joven muerto, denunció en sus redes sociales que su hermano no estaba armado. Enfatizó que la noche de este miércoles, tanto su familia, como vecinos y el vigilante del fraccionamiento privado, le pidieron a los policías que no dispararan. Aseguró que su hermano era una persona de bien y que si había ingresado a otra vivienda fue por equivocación, debido a una crisis emocional por la que atravesaba. Recordó que en ese fraccionamiento han vivido desde siempre y que por ello todos los vecinos conocían a Julio y sabían que no era peligroso.

"Mi papá vio morir a mi hermano a mano de un asesino a sangre fría que cobardemente se esconde detrás de su uniforme y placa de 'representante' de la ley", reprochó. Expuso, que: "¡El dolor que estamos pasando como familia no se lo deseo a nadie! pero se hará justicia, así sea hasta mi último respiro", advirtió Osmara. Por estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integró de oficio el expediente de queja MOR/594/2020. Ello, dijo, para investigar posibles actuaciones u omisiones de los policías involucrados, que pudieran derivar en violaciones a los derechos humanos de la víctima. "Esta CEDH exhorta a las autoridades de Seguridad Pública para que todas sus acciones se realicen apegadas al estricto marco de la ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos", reiteró el organismo mediante comunicado.