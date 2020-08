Colaboración entre Dua Lipa, Madonna y Missy Elliott divide a la red

Dua Lipa lanzó este jueves el remix de su tema Levitating en el que participan Madonna y Missy Elliot, el cual formará parte de su próximo álbum de remixes basado en Future Nostalgia que estará disponible a partir del 28 de agosto.

En un principio la intérprete de New Rules tenía previsto estrenar su colaboración con la “Reina del pop” el 14 de agosto, sin embargo, decidió sorprender a sus fans al adelantar su lanzamiento.

Tras el éxito mundial que alcanzó la cantante británica con su más reciente producción discográfica, Future Nostalgia, del cual se desprenden temas como Break My Heart y Hallucinate, la artista de 24 años decidió dar un paso más a su carrera y arriesgarse con un disco cargado de remezclas de sus nuevas canciones en colaboración de artistas de la talla de Madonna, Gwen Stefani y Mark Ronson.

Luego de haber anunciado que este material saldría el 21 de agosto, Dua Lipa decidió mover la fecha de su estreno para el 28 de agosto, luego de que algunos aspectos relacionados con el diseño del álbum retrasaran su disponibilidad.

No obstante, la artista sorprendió a sus seguidores luego de revelar uno de los temas de este material provocando opiniones divididas en redes sociales, pues algunos internautas criticaron la participación de Madonna en la nueva versión de Levitating, compartiendo memes en referencia a la “Diva del pop”.

Otros en cambio creen que la colaboración entre ambas cantantes es buena.

"Como arruinar la mejor canción de un álbum por Dua Lipa ft. Madonna y Missy Elliott", escribió un usuario junto a un meme.

"Se cumplió mi mayor miedo...... El remix de levitating de dua con madonna es una REVERENDA PORONGA", expresó otro internauta.

"Pues el remix de Dua Lipa, Madonna y Missy Elliott de Levitating está bueno. A ver gente, es un remix. ¿Por qué esperan que sea igual a la original? ¿Los mal acostumbraron las raperas flojas de la década con esos "remix" que constan de copiar y pegar un rap a la mitad?", manifestaron en redes.

"Deberíamos seguir pretendiendo que esta es la única colaboración de Madonna que existe", escribieron junto a una imagen del video Me Against The Music de Britney Spears en colaboración con Madonna.

