Aprueban en Lerdo estados financieros de tres meses en medio de reclamos

En medio de reclamos por parte de regidores de oposición, se aprobaron por mayoría los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio del Municipio de Lerdo

Fue en sesión de Cabildo en el que con 11 votos a favor y 6 en contra se aprobaron los estados financieros de dichos meses, así como una ampliación del presupuesto al 30 de junio de este 2020.

El argumento presentado por tres ediles fue la falta de información, situación que aseguraron es recurrente no sólo en materia de finanzas públicas sino también de obras.

El primero que dio a conocer su inconformidad fue el regidor panista Ángel Luna Puente. "Ese tema de los ingresos, la aprobación de los estados financieros ha sido recurrente la postura tanto de quienes apoyan a esta administración sin ver y de quienes nos hemos opuesto a esos dictámenes es porque no tenemos los datos".

También el regidor por Morena Héctor González expresó su inconformidad ante la falta de información por parte de las autoridades municipales, quien incluso dijo sentirse como "floreros" al no participar en ninguna decisión del ayuntamiento.

"El asunto de los dineros es muy delicado, si no hay claridad, si no hay transparencia si no hay más información lógico que nos deben de quedar dudas".

Por su parte el regidor priista José Padilla comentó sobre la negativa del regidor panista.

"Ha sido recurrente su negativa señor Ángel Luna que lo entendemos por sus respiraciones políticas, por su política por su partido por su afiliación yo quiero decirle, no sé porque dice que no se le informe si es parte de la Comisión de Hacienda nosotros vamos a hacer un voto razonado aquí tengo la información, el que quiere busca y encuentra con respecto yo creo que debemos ser más propositivo y debemos de construir acuerdos".