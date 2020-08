Llega la Neo Geo MVS X a México; la consola que te 'transportara' a tu infancia

Aquellos que recuerdan con nostalgia los días en que iban por las tortillas o salían con sus amigos para quedarse jugando maquinitas seguramente se alegrarán al saber que la Neo Geo MVS X llegará a México y les permitirá revivir la emoción de 50 títulos clásicos.

La marca Neo Geo se ha dedicado a traer experiencias retro a los gamers en los últimos años. Por ejempló creó la Neo Geo Mini y la Neo Geo Arcade Stick Pro. Pero ahora apuesta por la experiencia genuina de las maquinitas arcade de antaño con su modelo SNK Neo Geo MVSX, un gabinete recreativo de tamaño completo que incluye 50 juegos.

El modelo MVS o Multi Video System, llegará a Norteamérica como preventa en septiembre y su lanzamiento oficial será en noviembre de este año. Podrá adquirirse en una nueva versión del clásico gabinete arcade con dos juegos de controles, una pantalla LCD de 17 pulgadas y diversos títulos de lucha, acción y deportes.

Algunos de los videojuegos que incluirá son: la saga de "The King Of Fighters" en sus versiones desde 1994 hasta 2003; "Metal Slug" desde la versión uno hasta "Metal Slug X"; "Samurai Shodown I, II, III, IV, V y V Special"; "Fatal Fury" desde la uno hasta la edición Special; tres títulos de "Real Bout Fatal Fury"; "Garou: Mark Of The Wolves"; "World Heroes" desde la primera versión hasta la edición "Perfect"; "Art Of Fighting" y "Art Of Fighting 3"; "Sengoku" uno, dos y tres; "Savage Reign; Magician Lord"; "The Last Blade" uno y dos; "Kizuna Encounter"; "Shock Troopers"; "Super Sidekicks";" Top Player's Golf"; "Count Bout"; "Baseball Stars Professional"; y "Football Frenzy".

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora el precio de este equipo retro será de 450 dólares (unos 10 mil pesos). Además, por 50 dólares extra (unos mil 100 pesos) se podrá adquirir una base para convertirla en una "maquinita" de tamaño completo. Cabe decir que esos son costos aproximados pues no se ha confirmado dónde se podrá adquirir ni el precio que tendrá en México.

A jugar gratis

Si no quieres gastar en una consola retro pero sí revivir horas de diversión, puedes aprovechar diversas plataformas de internet que te permiten disfrutar de títulos "clásicos" que usualmente se jugaban en el arcade, o como les decimos en México, las maquinitas.

Quizá la experiencia no sea la misma y tardes un poco en aprender la equivalencia de los botones de los controles originales en el teclado de tu computadora pero seguro te divertirás y recordaras buenos momentos.

A continuación te proponemos algunos sitios:

Es un portal gratuito donde podrás encontrar juegos, en su mayoría en sus versiones originales, como "Pacman", "Street Fighter 2", "King of Fighters", "Contra", entre muchos otros.

En este sitio web no solo encontrarás títulos clásicos de arcade, sino también de sistemas como Atari 7800, Gameboy, Sega o Nintendo 64. Juega "Mega Man", "Kirby's Adventure", "Metroid" o "Donkey Kong".

Todo el diseño de este sitio de internet está pensado para transportarte al pasado. Aquí podrás encontrar algunos de los títulos clásicos de los años 80 y finales de los 70 como "Castlevania", "Defender", "Asteroids", "Commando" o "Duck Hunt". Algo interesante es que cada juego tiene una leyenda donde se indica cuál fue el año de su publicación.

Ahora solo nos queda jugar.