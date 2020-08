Van más de 100 mil pruebas COVID aplicadas

Al 8 de agosto, en Coahuila se habían realizado 102 mil 75 pruebas diagnósticas de COVID-19 con un porcentaje de resultados positivos del 13.5 %. En el estado, la Secretaría de Salud informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 2 mil pruebas más, las cuales no desglosa, por lo que la cantidad total de pruebas en esta entidad podría ascender a las 104 mil.

Del total de pruebas en el estado, 41 mil 965 se han practicado en La Laguna con un 13.3 % de resultados positivos del total de pruebas y 39 pruebas por cada mil habitantes.

En la Comarca Lagunera continúa en ascenso el número de personas que recurren a los laboratorios privados certificados para someterse a dicha técnica de PCR en tiempo real del coronavirus.

De las 41 mil 965 pruebas realizadas en esta región, 20 mil 298 se han ejecutado en los laboratorios privados y los usuarios tienen que desembolsar arriba de 2,500 pesos.

En el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón, donde las pruebas se hacen gratuitas, pero con ciertas restricciones, se han practicado 7,369 pruebas diagnósticas de COVID-19; en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud son 8,814 pruebas, mientras que en el IMSS se han realizado 5,484 pruebas.

El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que mundialmente se estableció que las personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 no requieren una segunda prueba "porque no les alcanza financieramente a los estados para esto y no me refiero nada más a Coahuila, sino en el mundo".

Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que al décimo día asintomático "ya no vas a contagiar, cuando te tomaron la prueba y salgas positivo, después de 10 días asintomático ya no vas a contagiar, puedes regresar a trabajar sin ningún problema porque tu carga viral es muy pequeña. Mundialmente se establece en salud que no hay necesidad (de una segunda prueba)".