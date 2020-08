Tesorería desiste de amparo contra FGE

En aras de la transparencia, el titular de la Tesorería de Matamoros, Gerardo Marentes, se desistió del amparo promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quien pedía información sobre el manejo de la dependencia, aunque la FGEC no tiene facultades para ello.

Hace unos meses los regidores de oposición presentaron un pliego a la FGEC en el cual denunciaban supuestos malos manejos de la Tesorería, por lo cual, la instancia que solicitó información al tesorero sobre el manejo de los recursos.

"La Fiscalía General del Estado no tiene competencia para pedir información de este ipo, en todo caso corresponde a la Auditoría Superior del Estado y es por ello que no aceptamos y el asesor jurídico propuso tramitar el amparo", explica Marentes Zamarripa.

"Quiero aclarar que no tengo nada qué ocultar sobre el manejo de los recursos, hemos sido transparentes y mi negativa fue porque la Fiscalía no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, pero no porque queremos ocultar algo y es por eso que ahora que regresé de mi cuarentena, decidí firmar el desistimiento del amparo", dijo.

Si la FGEC quiere hacer las revisiones que considere pertinentes, dijo el tesorero, pues que las haga, "ya que el compromiso que tenemos es con la transparencia y con la ciudadanía".

Reiteró que el alcalde Horacio Piña y el personal de la Tesorería han trabajado con transparencia. "No tengo ningún problema con que nos auditen y si lo quieren hacer, pues adelante".

Como se informó en este medio, Marentes contrajo el COVID-19 e incluso estuvo hospitalizado por tres semanas y permaneció otras en su domicilio, de tal manera que el lunes se reincoporó a sus actividades.