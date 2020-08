Al rojo vivo, batalla por último boleto del Oeste

- La pelea por el último puesto para entrar a la postemporada en la Conferencia del Oeste está más que apretada, tras los resultados del martes pasado.

La victoria de Portland 134-131 sobre los Mavericks de Dallas, hizo que Trail Blazers escalara al octavo sitio de la Conferencia, debido a la caída de los Grizzlies ante Celtics.

Cabe recordar, que en el Oeste habrá un "play in", para determinar qué equipo ocupará el octavo puesto en la clasificación, debido a lo apretado de los récords; en el Este, Orlando le saca más de cuatro juegos a los Wizards, por lo que no habrá "play in".

Portland es octavo con marca de 34-39, superando por el momento por medio juego a Grizzlies y los Soles, que tienen 33-39, Spurs está aún con vida con 32-38.

Para meterse como octavo lugar, Portland necesita derrotar hoy a los Nets de Brooklyn, en caso de perder, deberían caer dos de los otros tres equipos para quedar en noveno lugar, si pierden los tres, se quedaría en octavo.

Los Grizzlies necesitan ganar para asegurar el noveno lugar, o si pierde Portland, ascenderían al octavo puesto; en caso de caer, necesitan que pierdan los Soles y los Spurs.

Los Soles, que tienen marca de 7-0 en la "burbuja", necesitan derrotar a los Mavericks y esperar que caigan Grizzlies o Blazers, si llegan a perder los dos, subirían hasta el octavo puesto.

Quien la tiene más complicada son los Spurs de San Antonio, que buscan meterse a la postemporada por 23ra ocasión consecutiva.

Los pupilos de Gregg Popovich tienen que vencer hoy al Jazz de Utah, y esperar que dos de los otros tres equipos pierdan. En dado caso que caigan los tres, subirían hasta el octavo puesto.

Es importante señalar que en el "play in", el equipo que finalice en el octavo lugar necesita nada más una victoria para asegurar su boleto, mientras que el noveno puesto tiene que derrotar dos veces al octavo para lograr su pase a la postemporada, y tener derecho a enfrentar a los poderosos Lakers de Los Ángeles de LeBron James y compañía.