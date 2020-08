Entrega de los Ariel cambia de fecha

Debido a causas de fuerza mayor, la entrega del premio Ariel 2020 a lo mejor del cine nacional, ha cambiado su fecha de celebración.

Ahora será el 27 de septiembre y no el 20 como se había anunciado, el día en que la ceremonia se realizará de manera virtual.

"En vista del contexto que estamos viviendo ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Entrega del Premio Ariel se llevará a cabo en un formato virtual y será transmitida en vivo simultáneamente por el Facebook Live de la AMACC y por el Canal 22", informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en un comunicado.

La actriz Verónica Toussaint, ganadora del Ariel como Mejor Actriz en 2018 por la cinta Oso Polar, y el director y productor Roberto Fiesco, ganador del Ariel en dos ocasiones por Quebranto y Trémulo, serán los conductores del evento. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, encabeza la lista con 13 nominaciones incluyendo Película, Dirección, Guión Original y Revelación Actoral, a donde se coló su protagonista, el no histrión, Juan Daniel García. Esto no es Berlín, de Hari Sama y Polvo, ópera prima de José María Yazpik, con 12 y 11 nominaciones respectivamente, acompañan a Ya no estoy aquí en los primeros escalafones. Las tres se encuentran consideradas en las categorías de Película y Dirección, ambas donde también están Asfixia, de Kenya Márquez y Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón.

Como Mejor Actriz se seleccionó a Verónica Langer (Clases de historia), Edwarda Gurrola (Luciérnagas), Mariana Treviño (Polvo), Cassandra Ciangherotti (Solteras) y Giovanna Zacarías (Sonora).