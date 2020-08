Festejarán al cine mexicano en línea

El próximo 15 de agosto se celebrará el Día del Cine Mexicano y Coahuila lo honrará a su manera.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó las actividades que se llevarán a cabo para honrar al Séptimo Arte nacional, el día 15 y también el 16 del mes en curso.

Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, comentó que durante estos dos días se proyectarán cortometrajes, así como mesas de reflexión y análisis sobre la historia del cine mexicano.

"Recordemos que cada 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano", dijo en la misiva y agregó, "queremos celebrar este día con varias actividades, ya que el cine es una herramienta educativa que abre horizontes y nuestra mente a todo lo que sucede a nuestro alrededor".

Dentro de las actividades preparadas por la Secretaría de Cultura destacan proyecciones de cortometrajes infantiles como: La muerte de la luna, El tesoro de la montaña, Los amigos del Agua y la tierra, La lucha de nuestro pueblo, La apuesta del Aluxe, Un alebrije en el puerto, La pesadilla del Chamán, Rescate en la playa, La misteriosa historia de Pochutla, Antes y después.

En cuanto a las mesas de análisis y reflexión, García Camil explicó que estas abordarán temas como: Producción Cinematográfica en tiempos de pandemia, La historia de México a través de su cine, 2020- Año COVID: nuevas formas de hacer cine y Nuevas estrategias de difusión de cine mexicano. La programación puede verse en las redes de cultura del Estado.

"El público joven sigue viendo el cine mexicano, puesto que año con año se crean nuevos largometrajes y cortometrajes, eso hay que celebrarlo", añadió García Camil.

En este sentido, la Secretaría de Cultura transmitirá producciones de Concursos Estatales de Cortometrajes y Polos Audiovisuales en Coahuila, del Centro de Capacitación Cinematográfica, de Cineminutos de productores independientes coahuilenses, de SL Colectivo.

Entre los títulos se encuentran: Jaula sobre ruedas, El precio del silencio, Ingenuinos, Los salvajes, Lucía, Romanamstrong, Arde, Viajantes, La isla galápagos mexicana, Fierro viejo, Jesús María y José, Papel, Asmodeo, Accesible, Celemania, Diálogos para romper huesos, Fakelife, Feliz Cumpleaños, Love is in the air, Posverdad, Muy lejos de, Cristal, La Noticia, Trending utopic, Regreso al origen, Florería y edecanes, Los tiempos de Héctor, Lo dulce de la vida, El rincón del mundo donde se deja lo que se olvida, y El reflejo del mamífero.