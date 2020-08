Se reincorporan trabajadores de la Secretaría de Salud tras estar en cuarentena

Inició la reincorporación a las unidades médicas de los trabajadores de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila que estaban en cuarentena por considerarse dentro de los grupos de riesgo al COVID-19. Lo anterior con la intención de poder normalizar algunos de los servicios que no están ligados al virus SARS-CoV-2 y que fueron aplazados con motivo de la pandemia.

Con este retorno del personal, se espera que a finales de este mes de agosto se habilite nuevamente el área de Consulta Externa del Hospital General de Torreón, según informó el director de la clínica, José Luis Cortés Vargas. Agregó que de enfermería, serían alrededor de 80 personas las que se reintegrarían a sus labores.

Por su parte, el secretario general de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en La Laguna, José Manuel Riverol Duarte,dijo que la disposición de las autoridades sanitarias se tendrá que acatar pero que se deberá actuar de manera cautelosa con el fin de proteger al personal de salud con grado de vulnerabilidad.

"Los lineamientos de protección tanto para el personal como para la comunidad en general no se tienen que vulnerar, de tal forma que hay mesa de trabajo donde ya nos pusimos de acuerdo con las autoridades con respecto a eso, el retorno de los trabajadores se va a tener que dar y se van a tener que abrir algunos de los servicios pero todo eso, cuidando con mucho apego la protección de todos los trabajadores, el respeto a la sana distancia y no aglomerar gente, activar servicios esenciales y poder reactivar los no esenciales en la medida de lo posible", finalizó.