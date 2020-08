Biden y Kamala hacen primera aparición como fórmula presidencial demócrata

"No tengo duda de que elegí a la persona correcta para acompañarme como la siguiente vicepresidenta de los Estados Unidos de América", expresó Biden antes de presentarla en Wilmington.

El evento además de ser político, marcará la historia del país, pues la aparición de Harris en el escenario es la primera mujer negra y la primera persona de descendencia india en ser nominada para la oficina presidencial en un puesto de tal magnitud, el de la vicepresidencia.

I’m humbled to be joining @JoeBiden in the battle to defeat Donald Trump and build a country that lives up to our values of truth, equality, and justice. Tune in now to watch our first campaign event. https://t.co/rWs5tOrD6E