Gerardo Arteaga llega a Bélgica con el KRC Genk

El propio club le dio la bienvenida en Twitter, a través de su cuenta oficial, con un recibimiento en español, acompañado con un emoji de la bandera de México, pero le cambiaron la última letra de su apellido.

“Ya está aquí! Muy bienvenido en Genk, Gerardo Arteago!” posteó el equipo belga, para después en flamenco sugerirle que ya tomara las llaves de su departamento y entrara rápido en el proceso de cuarentena de alrededor de dos semanas, además que tuviera paciencia, antes de poder verlo en acción.

Ya está aquí!

Muy bienvenido en Genk, Gerardo Arteaga!

#krcgenk #mijnclub



Sleutels van zijn appartement oppikken en meteen starten met de quarantaine. Nog even geduld vooraleer we hem in actie kunnen zien.



(Foto Jeffrey Gaens) pic.twitter.com/NivWn9Fdsm