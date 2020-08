Selena Gomez confirma colaboración con Blackpink

Será el 28 de agosto cuando el nuevo sencillo será lanzado a nivel mundial, según anunciaron en sus respectivas cuentas oficiales en redes sociales. La noticia alegró a los fans tanto de Selena como del grupo femenino de Corea del Sur, lo que provocó que el hashtag "selepink" se convirtiera en tendencia en Twitter.

So SO excited to announce @ygofficialblink and I have a new song coming out August 28th! You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NTpic.twitter.com/DXVKjowhkQ