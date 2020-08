Al 8 de agosto, en Coahuila se han realizado 102 mil 075 pruebas diagnósticas de COVID-19 con un porcentaje de resultados positivos del 13.5%. En el estado, la Secretaría de Salud informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 2 mil pruebas más, las cuales no desglosa, por lo que la cantidad total de pruebas en esta entidad podría ascender a las 104 mil.

Del total de pruebas en el estado, 41 mil 965 se han practicado en La Laguna con un 13.3% de resultados positivos del total de pruebas y 39.0 pruebas por cada mil habitantes.

En la Comarca Lagunera, continúa en ascenso el número de personas que recurren a los laboratorios privados certificados para someterse a dicha técnica de PCR en tiempo real del coronavirus.

De las 41 mil 965 pruebas realizadas en esta región, 20 mil 298 se han ejecutado en los laboratorios privados y los usuarios tienen que desembolsar arriba de los 2 mil 500 pesos.

En el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón donde las pruebas se hacen gratuitas pero con ciertas restricciones, se han practicado 7 mil 369 pruebas diagnósticas de COVID-19; en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud son 8 mil 814 pruebas mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han realizado 5 mil 484 pruebas.

NO HAY NECESIDAD DE UNA SEGUNDA PRUEBA: SALUD

El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez dijo que mundialmente, se estableció que las personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2, no requieren una segunda prueba "porque no le alcanza financieramente a los estados para esto y no me refiero nada más a Coahuila sino en el mundo".

Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que al décimo día asintomático "ya no vas a contagiar, cuando te tomaron la prueba y salgas positivo, después de diez días asintomático ya no vas a contagiar, puedes regresar a trabajar sin ningún problema porque tu carga viral es muy pequeña. Mundialmente se establece en salud que no hay necesidad (de una segunda prueba)".