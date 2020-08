¿Netflix hará una película como desenlace de Stranger Things?

Stranger Things se ha convertido en una de las series de Netflix más vistas en la plataforma en todo el mundo, por lo que el “gigante del streaming” estaría en negociaciones para desarrollar una película sobre el drama de suspenso que sirviera como desenlace.

De acuerdo a fuentes de We Got This Covered, mismas que adelantaron la precuela sobre The Witcher la cual ya fue confirmada y la secuela de Extraction, Netflix estaría dispuesto a terminar con Stranger Things y no con una temporada más, sino con un filme de gran presupuesto que ataría todos los cabos sueltos de la trama.

Hasta el momento no hay una confirmación oficial, no obstante, estas afirmaciones podrían contradecirse con las últimas declaraciones de David Harbour, “Hooper” en la ficción, sobre la confirmación de la quinta parte de la serie.

La única certeza que se tiene es que Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike”), Gaten Matarazzo (“Dustin”), Caleb McLaughlin (“Lucas”), Noah Schnapp (“Will”) volverán a estar al frente de la serie.

La producción de su cuarta temporada aún sigue paralizada debido a la pandemia por el COVID-19, lo que provocará que su estreno en Netflix se retrase más de lo que estaba previsto.