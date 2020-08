Asociaciones Civiles evalúan a Cabildo de Matamoros

La falta de transparencia, poca participación de algunos regidores, además de que los ciudadanos no conocen a la mayoría de los ediles que integran el Cabildo de Matamoros, fueron las fallas que se detectaron en el análisis sobre el desempeño durante el 2019, que hicieron integrantes de varias asociaciones civiles en la Comarca Lagunera, los cuales conforman el proyecto Regidor MX.

El análisis lo hicieron integrantes de la asociación civil Participación Ciudadana 29, Moreleando, Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), Los Oigo, Observatorio Educativo de La Laguna, Poder Uno y Alzando Voces.

Otro de los "hallazgos" que se hizo fue que los regidores matamorenses, ganan menos que los otros municipios que conforman Zona Metropolitana, pues perciben un sueldo mensual neto de 28 mil 404 pesos, en tanto que el alcalde Horacio Piña recibe 32 mil 690.55 pesos, sin embargo falta la información de los sueldos de los asistentes, asesores y auxiliares al servicio del Cabildo, por lo que no se puede deducir cuánto se gasta realmente.

Al año en nómina de los integrantes del Cabildo se erogan 6 millones 186 mil 788 pesos, pero falta agregar los sueldos de sus colaboradores y otros gastos relacionados a los regidores, ya que esa información no está disponible en la página de transparencia y pese a que las asociaciones civiles que hicieron la evaluación, hicieron la solicitud través de la Plataforma Nacional de Transparencia y al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) no hubo respuesta, por lo que no se puede hacer un comparativo entre los otros Cabildos de la "Zona Metro".

El Cabildo se compone de 18 integrantes; el alcalde, 2 síndicas y 15 regidores y regidoras; cinco del PRI, una del PAN, dos del PVEM y los otros 10 llegaron al cargo por la coalición "Juntos Haremos Historia" que integraron Morena, PES y PT. El 95% de los ciudadanos no conocen ni siquiera el nombre de ellos y menos su trayectoria política y experiencia.

Durante el 2019 se realizaron 39 sesiones; 17 ordinarias, 19 extraordinarias y 3 solemnes y hubo un total de 14 faltas, la que más inasistencias tuvo, con tres fue la segunda sindico Cristina del Real y se votaron 88 asuntos; 67 de forma unánime y 21 de forma dividida.

Los regidores con más participaciones en las reuniones de Cabildo fueron; Marco Beltrán (Morena), Evangelina Chávez (PAN) y Ana Guadalupe de León (PES, pero renunció) y los que menos participan son: Joel Herrera Delgado (PES) con 4, Gonzalo Barrios (PT y renunció) con 3, Fernando Reyes Gómez del PRI 3 participaciones y María de los Reyes Espinoza del PRI solo con 2.

Los principales temas tratados en las sesiones fueron: leyes y reglamentos, hacienda y tesorería, convenios y contratos. Los temas menos analizados fueron: desarrollo urbano, cultura y educación y salud pública, por lo que la pregunta es; ¿Los temas tratados durante las sesiones de Cabildo son los temas que más afectan a los ciudadanos?

28,404 PESOS es el sueldo que perciben los regidores del municipio de Matamoros.