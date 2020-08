Descuentos para motociclistas finalizan este 15 de agosto

Este 15 de agosto terminará el programa de descuentos para motociclistas por parte de Recaudación de Rentas del Estado, a través del cual se les otorga un 50 por ciento en el pago de sus refrendos desde el 2016 a la fecha, así como en el trámite de su licencia.

Salomé Elyd, recaudadora de Rentas en Ciudad Lerdo, informó que la respuesta ha sido buena por parte de los propietarios de motocicletas, sin embargo dijo que será hasta el cierre del programa cuando se dé a conocer la cifra final de aquellos que formarán parte del padrón.

Actualmente la ciudad carece de un padrón de motocicletas, lo cual permitirá que en caso de un robo o que participe en un acto delictivo la unidad, se pueda ubicar con facilidad.

"No hay un padrón aún porque veíamos que los motociclistas no se preocupaban por traer placas, esta es una buena oportunidad para ver cuántas motos se registraron y poder dar un número, a lo mejor no tan exacto, pero sí apegados a la realidad", comentó la funcionaria estatal.

De igual manera, recordó que el programa inició en el mes de abril y culminó en junio pero se otorgó una prórroga a partir del mismo mes de junio y que concluirá este 15 de agosto.

Debido a que se descarta una nueva prórroga debido a los descuentos que se ofrecerán a partir del mes de octubre y noviembre, la titular exhortó a los dueños de motocicletas a que aprovechen los beneficios que otorga el programa.

Dentro de los beneficios que ofrecen a los dueños de motos es el pago del refrendo desde el 2016 al 2020 con un 50 por ciento de descuento, por lo tanto, los dueños pagarían un total de 2,062 pesos si no contaran con sus refrendos de dicho período, incluyendo las láminas del 2017.

Además, se otorga un 50 por ciento en el trámite de su licencia, por lo que la podrán adquirir por 250 pesos, cantidad que incluye la cuota a la Cruz Roja.