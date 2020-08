Estima gobernador recuperación de empleos en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que confía avanzar en la recuperación de empleos perdidos a causa de la pandemia, de cara a los próximos meses y para el inicio de 2021. Estimó que se recuperarían 18 mil de los más de 38 mil puestos de trabajo que se han dado de baja oficialmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobernador aceptó que el desempleo ha tenido un impacto importante en todo el estado debido a las restricciones que generó la pandemia del COVID-19, sin embargo señaló que tiene confianza en el proceso de reactivación económica que se ha ordenado, así como en la disponibilidad hospitalaria de todas las regiones y que permitirá tener mayor margen de maniobra para ordenar la reapertura de más giros.

"Yo creo que, más que expectativa, estamos trabajando para recuperar los empleos que se perdieron en Coahuila, sí son muchos, son 38 mil en la entidad y son 7,700 aquí en la Laguna...La recuperación de empleos será paulatina, será lenta, pero sí tenemos margen de poder recuperar el empleo perdido en la entidad, hay muchos de ellos que eran trabajos eventuales, que al reactivar nosotros la economía sin lugar a dudas esos empleos tienen que volver y poco a poco, de manera paulatina, esto se tiene que ir recuperando, los lugares que hemos reactivado ahorita pues me regresan una parte de los empleados, no regresan todos porque los lugares no están llenos", explicó Riquelme.

Indicó que la producción industrial en Coahuila está en ascenso y casi a su totalidad, por lo que espera que en los siguientes meses la demanda de puestos laborales tenga un reflejo en las cifras de empleo formal.

Para ello citó el caso de una empresa automotriz en la región Sureste, misma que está ya demandando personal ante la necesidad de subir su producción rumbo al cierre de 2020. También se dijo confiado en las inversiones que han determinado seguir en la entidad y aterrizar pese al contexto de la pandemia, tal como fue Alfagomma que ayer martes abrió sus puertas oficialmente en el municipio de Torreón.

Riquelme precisó además que la cantidad de los 18 mil empleos por recuperar no es una estimación arbitraria, sino que se trata de información fundamentada en las empresas que tienen certeza de iniciar o reiniciar operaciones en la entidad y de sus necesidades en cuanto a plazas de trabajo.

"Es un proceso lento pero hablo porque hay empresas instaladas en Coahuila que van a abrir de aquí al mes de marzo y estoy hablando que nada más en esas empresas son, en las que tengo a la mano, son 18 mil empleos de aquí a marzo, es decir, puede haber caída de otros, pero Coahuila sí va en franca recuperación porque tenemos ahorita varía empresas que no se echaron para atrás, que están ya contratando", aseguró el gobernador.