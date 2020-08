Guillermo Almada tendría otra baja ante el América

Las dudas no dejan de aparecer para Guillermo Almada, quien está a la espera de conocer cuántos y cuáles jugadores tendrá disponibles para el partido de mañana, cuando los Guerreros del Santos Laguna visiten a las Águilas del América.

En conferencia de prensa realizada ayer, de manera remota, el entrenador Albiverde adelantó que su equipo sigue teniendo problemas de salud y que podrían aumentar las ausencias en su plantilla, que ya de por sí estuvo "parchada" en el anterior duelo ante los Rayados del Monterrey. Los Guerreros realizaron ayer su ensayo táctico en Territorio Santos Modelo, donde practicaron con el once que podría encarar a los americanistas en el estadio Olímpico Universitario, donde también los capitalinos sufrirían por algunas ausencias, tal y como les ha sucedido a lo largo del torneo.

Durante su plática con los reporteros locales, el estratega uruguayo explicó que: "siguen complicados (los casos de David Andrade e Ismael Govea), esperamos recuperar a alguno, hasta el momento no hemos recuperado a ninguno, estamos en la espera de recibir el informe médico y evaluaremos, incluso tenemos a otro jugador complicado, pero tenemos confianza en la gente que tenemos, quedamos muy conformes ante Monterrey en distintas situaciones de juego, aunque debemos mejorar en otras".

Ahondó Guillermo en la situación de su plantilla, adelantando que podría presentarse otra baja, presumiblemente por otro caso positivo de coronavirus al interior del plantel Albiverde: "es muy difícil que Garnica y Govea puedan estar, Andrade está descartado y estamos esperando la evaluación de algún otro, seguramente tendremos otra baja más, aparte de las que tuvimos en el partido contra Monterrey. Debemos desempeñar nuestra tarea con los cuidados que nos indican los médicos del equipo en conjunto con el estado, acostumbrarnos a esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, con casos positivos en varios equipos todos los días, que sucede en todo el mundo, esperando pronto venga una vacuna".

El estratega santista dejó en claro que el capitán Julio César Furch sigue teniendo la confianza del cuerpo técnico y de todo el equipo para seguir ejecutando los tiros penales, a pesar de que erró su oportunidad ante los Rayados: "Julio es el segundo penal que erra, es algo que siempre entrenamos, pero si él se siente en condiciones, vamos a seguir confiando en él, es humano y también falla, pero si él está con ganas y disposición, seguramente va a seguir lanzando los penales", sentenció.

Fernando Hernández fue designado como el árbitro central para el partido de este jueves, donde ese mismo silbante dirigió el compromiso de los laguneros y el Cruz Azul, en la jornada inaugural, cuando los laguneros sufrieron una expulsión y un penalti en contra, tras la revisión del VAR. No fue una designación del agrado de Almada, pero no duda de que el árbitro hace su trabajo lo mejor que puede: "son cosas que nosotros no determinamos y no nos gustan. Hemos tenido mala suerte con ese árbitro, desde torneos anteriores, no me gusta hablar de ello, pero lamentablemente nos ha ido mal, aunque yo no tengo dudas de la honorabilidad del árbitro, que es muy capacitado, de los mejores del medio, queremos que pase desapercibido y así va a ser beneficiado el espectáculo".

Almada alabó el estilo de juego ofensivo que mantiene el América, por lo que combinado con la filosofía de Santos, debe resultar en un buen espectáculo: "espero que América también salga a buscar el partido, lo marca su historia, sus jugadores y el estilo de su entrenador. Yo no critico, pero no me gustan mucho los equipos que salen a defenderse y no se preocupan por el espectáculo, me siento mejor con equipos como América que también opta por el espectáculo, ojalá que nosotros estemos también en una noche iluminada, generar ataque, tener una buena posesión de balón y ser punzantes en ataque cuando nos corresponda serlo", adelantó.

No se guardó elogios Almada para las Águilas, les consideró un plantel redondo y un club de mucha historia en el futbol mexicano, ante el que jugarán sin ningún tipo de temor: "es un equipo muy poderoso, integrado por grandes futbolistas, también es una institución muy grande, con un gran entrenador. La mejor manera de crearles problemas es sacarles el balón, utilizar los mecanismos ofensivos para hacerles daño y también los mecanismos defensivos para no permitirles libertades. Vamos a ir sin miedo y con la intención de traer los tres puntos, seguimos confiando plenamente en nuestros futbolistas y en el trabajo que estamos haciendo".

El planteamiento a utilizar mañana dependerá en su totalidad de los elementos de los que pueda echar mano, por lo que no quiso adelantar su formación: "primero tengo que ver los elementos con los que cuento para el partido, esperemos tener el mayor número posible y no tener que modificar el planteamiento. Por las bajas, por las lesiones, el potencial de nuestro equipo pasa por otro lado, entonces debemos buscar otra fisionomía, sin descuidar nuestra intención que es siempre jugar a ganar. Vamos a definir alineación y el dibujo táctico que es algo complementario, lo más importante es respetar nuestra identidad. Le damos la misma importancia al América que a cualquier otro rival, sin desconocer lo que significa América, con su historia, sus jugadores y su peso mediático, pero para nosotros tiene mucha valía el ir a ganar ante ese rival, como ante cualquier otro, queremos hacerlo de la mejor manera".