Asegura gobernador que pandemia se encuentra bajo control en Coahuila

Ayer martes, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, afirmó que la pandemia en el estado se encuentra "bajo control" y señaló que se encuentran realizando todas las acciones necesarias para mantener la disponibilidad de atención en hospitales y no dar marcha atrás en la reapertura de giros en todas las regiones.

Riquelme Solís aseguró ante medios de comunicación que en ninguna región de Coahuila se han tenido situaciones en las que se rebase o se salga de control el tema de los contagios del COVID-19, además recordó que previo al proceso de la reapertura económica advirtió que la cantidad de contagios podría seguir al alza debido a la subida natural en la movilidad ciudadana.

"La capacidad hospitalaria la estamos cuidando, anteriormente lo que me daban a las cinco de la mañana eran los homicidios, ahora lo que veo en la mañana a las cinco es la hospitalización, es el primer mensaje que recibo y es con lo que empiezo a trabajar, cuál es la hospitalización de Coahuila, cuál es el nivel de ocupación que tenemos, pero esto nos ha permitido avanzar, la realidad de las cosas estaba previsto", expuso.

Respecto al aviso que realizó previo a la reapertura económica en la entidad y sobre los contagios, el mandatario señaló: "yo nunca dije que no iba a haber más contagios, ni tampoco dije que no íbamos a tener consecuencias en la reapertura económica, al contrario, advertí que con la reapertura económica íbamos a tener mayor movilidad y por ende mayor número de contagios, pero está bajo control, o sea, yo no veo en ninguna región que uno de los alcaldes, sobre todo de los municipios grandes, que son cabecera, vea que su ocupación va arriba y no haga nada… Yo tengo la certeza de que Coahuila tendrá su recuperación", dijo Riquelme ante los medios de comunicación de La Laguna.

Panorama

